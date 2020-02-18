滙控今日放榜料上季稅前按年少賺14.5%　市場聚焦瘦身計劃

滙豐控股（0005）今日（18日）將公布2019 全年業績，根據滙豐自行編製的預測數字，去年以列帳基準計算的稅前盈利（PBT）為200.28 億（美元‧下同）（折合1,562億港元），按年升0.6%；單計第4季則下跌14.5%至27.84億美元。

至於撇除滙價、利率和一次性因素的經調整PBT，預測中位數為217.68億元，按年微升0.3%。

對比變化不大的業績，市場焦點料會落在集團最新公布的策略檢討，會否有新一輪的大規模精簡架構計劃，以及回購計劃等。而臨時行政總裁祈耀年能否坐正，抑或集團會外聘行政總裁，亦是市場焦點之一。

料炒房業務將縮減

環球經濟前景不穩，利率進入下行周期，滙控的盈利增長動力受壓。繼去年高管接連換人後，滙控未來的新策略計劃將較去年業績更受關注。市場傳出，滙控將公布新一輪的重組大計，風險加權資產（RWA）將削減600億至1,400億元；另又估計裁員涉及不少於1萬人，主要涉及投行業務及重組歐美業務，並傳集團會合併投行及商業銀行。

高盛預期，滙控於歐洲的環球銀行及資本市場業務（GBM，俗稱炒房）和英國零售銀行業務將面臨大規模重組，以減少營運開支及提高回報，炒房風險加權資產減少16%，並集中在歐美業務，估計可為集團節省高達25%資本消耗。

釋放資本有利回購

滙控在2016年起推出股份回購，市場預計重組釋放的資本，可支持集團繼續回購。摩通預期，滙控出售業務可減少資本消耗，未來3年將每年平均用20億元作回購。美銀則表示，重組計劃將釋放資本逾50億元，用於回饋股東。不過，摩根士丹利較認為，滙控或先動用資本投資。

專家指疫情對滙控中國業務有影響，但相信會較快復原，反擔心本港示威活動會否在疫情後持續。（余俊亮攝）

派息維持可穩定股價

中國業務是滙控的增長引擎，但中國經濟除受到貿易戰打擊，今年疫情肆虐，亦或影響滙控的中國業務。東驥基金管理董事總經理龐寶林指，疫情對滙控中國業務有影響，但相信會較快復原，因中國由2月3日起大量「放水」，料疫情過後會現V型反彈，而反彈已率先反映在中國股市當中，反而擔心香港業務未有起色，示威活動會否在疫情後繼續，並關注去年下半年部分資金從本港流走，會多大程度影響滙控。

他又相信若滙控能維持派息，對穩定股價有利。對於祈耀年能否坐正行政總裁一職，他指過往高管人選變動大，領導層若能穩定下來，有利投資者信心。