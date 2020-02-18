【武漢肺炎】A股重上農曆新年假期前水平

中國股市已收復春節後的失地，這表明，人們越來越相信，冠狀病毒疫情只會對經濟增長和企業整體盈利造成暫時的打擊。

《華爾街日報》報道，美國和其他地區的市場一直表現強勁，標普500指數2月14日收盤創下新高，反映出人們認為冠狀病毒疫情對全球的影響有限。

上海和深圳股市的復甦發出了類似的樂觀信號，儘管疫情對中國的初步影響將比其它多數大型經濟體更為嚴重。

由於假期延長，投資者無法對疫情蔓延做出反應，在假期結束後2月3日市場重新開盤時，中國內地股市大幅下挫。

但此後股市有所回升，上證綜合指數17日收於2983.6點，較1月23日的收盤點位上漲0.2%。深圳綜合指數收盤比假期前上漲了4.5%。

分析師料波動屬短暫

華興資本證券（香港）有限公司宏觀及策略研究主管Bruce Pang表示，市場情緒樂觀，認為病毒疫情只是短期波動因素。

但是Pang警告說，不要低估對企業利潤造成的潛在衝擊，也不要高估被壓抑的需求。病毒疫情造成的破壞可能會減少公司和消費者的整體支出，而不僅僅是推遲這些支出。

股市復甦的原因之一是，人們相信當局將採取行動支持經濟。17日，中國人民銀行下調銀行融資成本，將一年期中期借貸便利（MLF）操作利率下調0.1個百分點，至3.15%。此舉可能會令借款人的借貸利率下降。

創業板指數較春節前上漲了約11.3%，達到三年來的最高水平，這得益於最近放寬了再融資規定。（新華社）

復甦走勢並不平衡。醫療保健類股漲幅已經很大，因為投資者預計抗病毒藥物和醫療用品的銷售將增加。信息技術公司也一度上漲，部分原因是投資者相信政府將加快在超高速5G移動寬帶網絡上的支出。

許多金融和能源類股在農曆新年後仍在下跌，因為投資者押注經濟增長放緩將損害能源需求以及銀行和證券公司的收益。