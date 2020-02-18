畢馬威料港府本財年錄477億元財赤

會計師事務所畢馬威預計港府於本財政年度錄得477億元赤字，為近15年以來首次錄得赤字，主要因為推出紓困措施、印花稅減少，賣地收入下降等。畢馬威中國企業稅務諮詢合夥人梁愛麗表示，中美貿易戰、本地社會運動及武漢肺炎疫情，對經濟的影響仍未完全顯現，估計港府下個財政年度的財赤會繼續增加，但香港政府財政狀況穩健，即使無收入，財政儲備仍可支撐經常性開支31個月。

畢馬威中國企業稅務諮詢合夥人何家輝說經濟轉差，政府應加大力度推出紓緩措施，去年經濟較好時，政府已派糖400多億元；前年則是500多億元。與沙士期間財政儲備僅為2,750億元相比，香港目前有1.12萬億財政儲備，這並未計及外匯儲備，故政府有能力推出大規模及當機立斷措施，來紓緩中小企、市民的困難，「最緊要係到位」。

會計師事務所畢馬威認為，港府應推出即時措施紓緩企業現金流，中期措施則要刺激本地消費。（資料圖片）

向合資格港人派消費劵 涵蓋飲食消費行業

該行建議政府推出消費券，向每名18歲香港永久居民發出1萬元消費劵，用於一般消費、餐飲和消閒娛樂；70歲以上長者則可透過高齡津貼收取1萬元現金。何家輝認為隨著武漢肺炎疫情擴大，市民減少外出，零售業及飲食業是首當其衝的行業，期望消費券有助刺激本地消費，並帶來連鎖效應振興其他行業。

另外，該行亦建議港府推出撐中小企措施，例如是稅務虧損轉回、可延遲稅務申報和繳交期限，並豁免下年度部份暫繳稅、豁免下年度四個季度的差餉等