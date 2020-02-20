美智庫：超英法　印度成世界第五大經濟體

美國智庫《世界人口評論》發佈報告稱，2019年印度的國內生產總值（GDP）為2.94萬億美元。相比之下，英國經濟規模為2.83萬億美元，而法國為2.71萬億美元。

美國智庫《世界人口評論》（World Population Review）發佈的最新報告顯示：印度正逐步發展成為開放市場經濟體，並在2019年超過英國和法國，成為世界第五大經濟體。

印度一度被稱為全球經濟的增長奇蹟，常年超越7%的經濟增速。（Getty）

報告稱，2019年印度的國內生產總值（GDP）為2.94萬億美元。相比之下，英國經濟規模為2.83萬億美元，而法國為2.71萬億美元。

根據該報告，就購買力平價（PPP）而言，印度2019年的GDP總額為10.51萬億美元，超過日本和德國。由於印度人口眾多，該國人均GDP為2170美元。報告預計印度實際GDP增長率從三年前的7.5%降至5%。

對於印度的發展，報告指出，印度的經濟自由化始於1990年，政府採取的一些措施，如放鬆工業管制、減少對外貿和投資的管制以及國有企業私有化，加快了印度經濟增長。同時，印度服務業是世界上發展最快的，佔印度經濟總量的60%和印度就業人數的28%。