花旗：未來24個月內金價將突破2000美元

新冠肺炎疫情持續，以及國際貿易關係緊張，投資者對黃金的需求在增加。

綜合媒體2月20日報道，周四（2月20日）亞市盤中，國際現貨黃金價格微跌至1,610元（美元‧下同）下方，現交投於1,606元附近。

在上個交易日突破1,600元關口後，周三（2月19日）金價繼續走升，一度升至2013年3月以來新高至每盎司1,612.98美元，收漲0.63%至1,611.70美元，突發公共衛生事件引發市場對全球經濟可能面臨明顯放緩的擔憂，各國央行可能會通過採取進一步降息來應對經濟下滑，從而使得黃金避險投資特性更具吸引力。

花旗表示，隨着創紀錄牛市的持續以及人們對全球增長可能放緩的擔憂，黃金可能成為投資者對衝下行風險的一種方式。花旗認為，市場動盪將促使投資者大量湧入避險資產，在未來12至24個月內將金價推高至每盎司2,000元。

值得關注的是，歐盟統計局（Eurostat）公布的數據顯示，英國2019年淨進口996噸黃金。2019年英國黃金淨進口與金價走勢方向一致，以美元計價的黃金價格也上漲了18.9%。倫敦是全球流動性最強的現貨黃金市場。英國黃金淨流動跟金價之間的相關性較高，從2005年2月到2019年12月，英國每月的淨流量在66%的時間裏與金價走向呈正相關，這突顯出倫敦黃金市場對金價的影響。