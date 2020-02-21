《路透》：中大研究發現　貿易戰未促使美企回歸本土

香港中文大學商學院最近一項研究發現，美國企業並未因特朗普發動貿易戰而回歸本土；反之美國貿易政策愈趨搖擺不定，驅使美企傾向把生產線遷往海外。

《路透》20日報道，香港中文大學近日發表了一篇研究文章：《不回歸本土：美國貿易和全球經濟政策不確定性對生產網路的影響》，文章指出，現屆美國政府的施政方針是基於美國總統特朗普（Donald Trump）競選時提出的口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again），他承諾把職位帶回美國。

無論是向5,500億美元的中國商品徵收關税，以至減税措施，特朗普都信心滿滿，認為其經濟政策可把投資和生產線帶回美國本土。然而，研究卻發現事情發展未盡如特朗普所願。

特朗普發動貿易戰寄希望於製造業迴流美國的設想並未實現。（AP）

美企傾向在海外生產

「我們發現，美國貿易政策愈趨搖擺不定，驅使美國企業傾向在海外生產，不符合企業會將生產線遷移到更『安全』地區的假設。海外供應商數量增加，此消彼長，本土供應商的比率則相對減少。這種『不回歸本土』的現象與特朗普所提出『美國企業生產線迴歸本土』的方針背道而馳。」中大商學院決策科學與企業經濟學系助理教授吳靖稱。

特朗普2018年首季開始對中國商品徵收關税，發動了中美貿易戰，而中美雙方2020年1月簽署首階段協議，令這次貿易糾紛暫時休戰。

吳靖表示，因美國政策搖擺不定，美國企業傾向把生產線遷往海外，一方面希望規避風險的企業可能會物色後備供應商和客戶來嘗試分散一些不確定性；另一方面，這種不確定性可能會抑制海外投資的動機，並促使企業將其生產網路搬到他們較熟悉的地區。

研究最重大的發現是，當美國企業面對與日俱增的經濟和政策不確定性時，便已着手調整全球供應鏈的關係，而非等待不確定性真正出現時才會有所行動。

近期的中美貿易戰就是一個好例子。研究並發現，美國企業早在2015年6月特朗普參選時便已着手調整供應鏈，甚至早在2018年3月22日特朗普簽署備忘錄展開貿易戰之前。