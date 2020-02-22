俄羅斯手機市場：中國華為出貨量居首　Vivo增速驚人

雖然在2019年，中國華為屢次被美國施壓限制，不過，在2019年，華為手機出貨量依舊靚麗，這甚至包括在中國的「鄰居」——俄羅斯市場也是如此。

IDC發佈第四季度俄羅斯智能手機市場數據情況，據統計，華為佔據30%市場份額，處於領先地位，其次是三星、小米和蘋果。

華為在俄羅斯智能手機市場上處領先地位。（Reuters）

IDC數據顯示，俄羅斯智能手機市場總份額為3,290萬台，收入達79億美元。第四季度，智能手機出貨量增長了20％。

其中，華為在該季度處於市場領先地位，向俄羅斯發貨超過1,000萬台設備，並佔據了30％的市場份額。由於對其旗下品牌「榮耀」的需求，華為在該地區的銷售量比三星高出近100萬台。

排名第二的三星，按年增長28%，但依舊沒有奪回榜首寶座。小米在俄羅斯市場排名第三，第四季度的出貨量佔比為19％，而蘋果以12％的份額排名第四。

按單位計算，排名前四的品牌佔整體俄羅斯智能手機市場的84％。

另一個值得關注的當屬中國的Vivo，雖然只佔了4%的市場份額，但增速卻達到驚人的1190%。近些年vivo穩步前進，2019年更是成立子品牌iQOO，進一步搶佔細化市場。