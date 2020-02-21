金沙去年經調整EBITDA升3.7%　淨收益增1.7%

金沙中國（1928）公布，去年經調整物業EBITDA升3.7%，至31.9億（美元．下同）。

期內，淨收益為88.1億元，增長1.7%。

當中，娛樂場收益升3%，至70.18億元，主要由於百利宮貴賓廳贏率增加，和貴賓及中場博彩的業務量增加，以及澳門巴黎人中場贏率和業務量增加帶動收益增加所帶動。

旗下娛樂場淨收益有升有跌。金沙城中心跌5%至15.41億元；威尼斯人升1.6%至28.75億元；巴黎人升8.8%至13.76億元；百利宮升29.5%至6.5億元；澳門金沙跌3.7%至5.76億元。

倫敦人項目2020及2021分階段完成

金沙指，將於倫敦人大樓套房增設約370間豪華套房以及前假日酒店旗下的客房及套房正改裝為約600間倫敦主題套房，稱為澳門倫敦人酒店，預期套房於2020年後期完成，澳門倫敦人項目將於2020及2021年分階段完成，相關項目總成本約22億元。

隨著新型肺炎爆發，金沙指，近期優先處理事項轉至關注團隊成員及顧客的健康和安全。公司指，對日後發展充滿信心。隨著亞洲經濟發展、創富增長及對旅遊及娛樂的需求持續增加，集團將擁有強勁的內部增長前景。

重新委任王英偉為總裁

另外，金沙中國今日較早前宣布重新委任王英偉為總裁，將專注於長期目標及澳門及大灣區業務的戰略目標。王英偉原本是總裁兼首席營運總裁。

公司又委任鄭君諾為首席營運總裁。韋狄龍獲委任首席法律顧問。