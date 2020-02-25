小型物管上市　興業物聯入場一手4040元

有物管股無懼疫情影響上市。內地房企正商集團旗下物管公司興業物聯（9916）今起至周五（28日）招股，預計3月9日掛牌。獨家保薦人為中泰國際。

該股定價每股1.5元至2元，最多集資2億元。每手2,000股計，入場費4,040.3元。2018年歷史市盈率區間為15.94至21.25倍。

去年首9月純利僅升7%

截至去年9月底的9個月內，公司收益錄得1.27億元（人民幣，下同），按年升42%；純利為2812萬元，按年升7%；整體毛利率則按年跌3.4個百分點至46%。

興業物聯主要在河南省管理非住宅物業，包括商用樓宇及政府樓宇等。截至去年9月底，在管物業建築面積為210萬平方米，較2016年底的70萬平方米增長2倍。於最後實際可行日期，公司在管物業組合涵蓋17幢商用樓宇、三幢政府樓宇及一個工業園，總建築面積約為240萬平方米。

來自正商集團收益佔約九成

往績紀錄期，公司大部分物業管理服務收益都來自正商集團，於2018年底止3個年度，及截至去年9月止9個月，分別約佔物業管理及增值服務收益的94%、88.2%、88.3%及87.7%。

公司指，向正商集團開發的物業提供物業管理及增值服務將繼續是主要收益來源，亦致力於擴大與獨立房地產開發商及地方政府的合作。