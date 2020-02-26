美股2日累跌1900點　港股卻跌幅收窄　專家話三個原因令港股跑贏

武漢肺炎疫情在意大利及南韓確診數目大增，美國疾控中心更警告，當地或會出現社區爆發。受到有關消息拖累，美國股市連跌4日，其中在周一及周二兩日，合共累計下跌逾1,900點。正當美股出現大跌市之際，港股投資者明顯較為冷靜，今早大市低開414點後，跌幅不斷收窄，為何港美兩地股市出現截現不同表現？有分析員指出與過去一年港美兩地股市走勢，有莫大關係。

恒生指數最新報26670點，跌222點，國企指數最新報10495點，跌85點。

美國股市連跌2日，合共跌1,900點。（圖片資料）

對於港美兩地股市走勢出現大不同，友信證券研究部總監陳偉聰指出，從去年至今年初美股處於大升市，導致美股估值明顯內偏高，促使近期美股出現較深度調整。

他亦指出隨著疫情在歐洲擴散，觸發投資者的焦點，由疫情對中國經濟的衝擊，逐步轉移至歐﹑美經濟的影響。

據牛津經濟研究院對其影響的統計顯示，全球GDP將損失掉1.1萬億美元，美國和歐元區經濟將在2020年上半年陷入衰退。它把這種情境形容為「世界經濟遭到短暫但非常強烈的衝擊」。那將是大面積工廠停工、生產率下降、旅遊下滑、供應鏈中斷以及貿易和投資減少所帶來的經濟代價。

上證屢次守在3000點

另一個促使兩地股市表現出現差距的原因，為內地A股表現較硬淨。

事實上近期A股表現較港﹑美股市理想，其中上證指數能多次守在3000點之上。

對於後市走勢，陳偉聰直言要視乎疫情最新發展，包括新藥何時推出市場，以及日本與南韓的確診數目最新情況。惟他預期港股再跌200至300點將可獲支持，又認為若大市回落至26000點時，可以考慮低撈科技股﹑手機設備股，以及能受惠於政策扶持的股份如基建及內房。