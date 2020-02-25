積金局﹕去年股票基金回報率16.7%　專家料美股可跑出籲成員留意

積金局公布2019年強積金制度投資表現報告，截至去年底強積金總資產達9,695億元，按年增長1,565億元，當中淨投資回報2,889億元。

扣除費用及收費後，2019年強積金制度回報為12.2%，而自制度開始實施19年以來，年率化回報為4.1%，跑贏同期通脹。積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜表示，過去19年中有13年錄得正回報，6年錄得虧損。

鄭恩賜指，去年各類強積金基金均錄得正回報，當中股票基金表現最亮麗，回報達16.7%，至於混合資產基金回報則為14.7%。受累於低息環境持續，強積金保守基金及貨幣市場基金回報較低，分別為1.2%及1%。

鄭恩賜指，自2017年推出預設投資策略，其中核心累積基金去年回報率達16.6%，僅次於股票基金，至於65歲後基金回報為9.7%。他表示，預設投資策略的兩款基金收費上限只有0.95%，會分散投資市場，並隨成員年齡自動降低風險。

TVC賬戶數目達2.4萬個

至於去年4月開始的可扣稅自願性供款計劃（TVC）推出後，積金局統計發現，去年4月底只有3,400個TVC戶口，資產只有約2,000萬元。直至12月底已錄得2.4萬個戶口，資產總值達7.6億元。對於疫情或影響受托人無法與成員會面，鄭恩賜稱現時TVC戶口開設方便，只要成員有個人或供款戶口，能夠知悉身份，可以於網上申請處理。

積金局強調，強積金屬長線投資，預計來年本地和環球經濟持續不穩，加上疫情影響下投資表現可能會受拖累，但不應過分關注短期市場波動，建議成員不要捕捉市場走勢，應定期檢討強積金投資。

陳政深建議若基金組合內以美股為主，可以加入港股及新興市場債券作平衡風險。１（資料圖片）

陳政深料美股可跑贏其他市場

艾德證券期貨聯席董事陳政深稱，由於市場展望未來或呈現經濟放緩，強積金配置要有相應調整。他認為，早於疫情發生之前，中國及香港經濟已經出現放緩，相信未來1至3年無可避免持續，而疫情只是令放緩情況加劇。故此，強積金成員可以留意美股市基金，主要是美國長遠擁有環球經濟及貨幣話語權，預期1至3年，甚至3至5年均會跑贏其他市場。

相反，他指出雖然目前債價上升，但成員不應追逐短期表現，因為債券基金相對回報較低，只有「大牛市」才適合配置債券及貨幣基金等。

籲加入港股及新興市場債券平衡風險

對於美股現時估值仍然在歷史上偏高，陳政深認為雖然美股偏貴，但事實上美國股票市場流通性最高，能夠反映市場的真實情況，加上現時美股指數的成份股與歷史以往不同，難以單純以估值衡量。他指出，強積金以「長期平均成本」投資美股，正正可以平衡風險。

陳政深建議，成員可以考慮將美股佔其資產組合較大部分，其餘可選擇港股及新興市場債券以平衡風險，至於退休人士則可考慮貨幣基金等低風險配置。他重申，由於強積金本質是長遠投資，故不建議因應短期波動而對強積金配置有頻密調整，否則更有可能導致虧蝕。