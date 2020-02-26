未來基金｜財政預算案提「港版淡馬錫」押注本地項目　學者談關鍵

本港外匯基金長期平均投資回報約莫5%，叫做成功跑贏通脹。為令香港政府財政儲備取得更高回報，政府於2016年設立未來基金﹙Future Fund﹚，總資產超過2,000億港元，以提升回報表現。

財政司司長陳茂波今日﹙26日﹚公布新一份《財政預算案》再下一城，依隨由馮國經、劉遵義、王冬勝及陳德霖四位重磅財經人物組成的小組的建議，利用未來基金中的部分款項成立一個「香港增長組合」，直接投資於「與香港有關連」的項目，堪稱「港版淡馬錫」。學者黃元山不反對有關做法，但認為組合要達致預期目標，還需港府有通盤的產業政策。

黃元山認為，香港增長組合要取得成功，還需港府有通盤的產業政策。﹙資料圖片﹚

投資項目以香港為本

成立於2016年的未來基金，屬港府財政儲備的一部分，總資產逾2,000億元，運作3年來一直存放在外匯基金，由金管局負責投資，目的是透過長線投資，爭取更高回報。該基金首3年的綜合投資回報率分別為4.5%、9.6%及6.1%。

根據財爺最新公布，將利用未來基金的部分款項成立一個「香港增長組合」，直接投資於「與香港有關連」的項目，作策略性投資於「與香港有關連」的項目，旨在爭取較高回報的同時，鞏固香港作為金融、商貿和創科中心的地位，長遠提升香港的生產力和競爭力。

政府消息人士透露，會在未來基金撥款約一成，即約220億元來成立香港增長組合，形式類似於新加坡主權基金淡馬錫﹙Temasek﹚，但投資項目須以香港為基地或在香港進行。

香港增長組合旨在長遠提升香港的生產力和競爭力。﹙資料圖片﹚

須有通盤的產業政策

主權基金的基本概念其實十分簡單，就是政府出資成立的投資基金。定義上，金管局外匯基金亦是主權基金的一種，但就側重用作穩定港元匯率及穩定本港金融體系，故投資作風相對保守，主要資產投於於美債。

可以說，「香港增長組合」勢一改以往保守的投資作風，更加主動出擊，押注香港。港大專業進修學院客席副教授黃元山不反對成立「香港增長組合」，但認為組合面對的難度不少。他解釋，由於組合不單純是將投資回報最大化，還有「社會回報」的目標，即推動香港經濟長遠發展。因此，組合成功的先決條件是本港經濟擁有明確的發展方向，「如果政府欠一個通盤個產業政策的話，組合較難作出投資。舉例，如果政府想大力推動綠色金融、可持續投資，具體想像是如何？新加坡淡馬錫的投資，背後也有配合國家經濟發展方向。」