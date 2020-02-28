【新多肺炎】現代汽車蔚山其中一間廠房員工確診　即時暫停生產

韓國新冠肺炎疫情擴散迅速，加之早前中國疫情對汽車產業鏈影響嚴重，韓國現代汽車集團正遭遇前所未有的挑戰。

現代汽車當地時間2月28日表示，其在韓國蔚山的一家工廠有一名員工被檢測出感染新冠病毒，從而證實了較早時的媒體報道。該公司表示，已暫停該廠的生產，要求所有曾與這名患者近距離接觸的員工自我隔離，並將對他們進行病毒檢測。

現代在蔚山有5家汽車生產廠，年產能達140萬輛，佔該公司全球總產量的近30%。現代在當地僱傭着3.4萬名員工。

全球汽車企業都受到了新冠肺炎疫情的波及。（新華社）

此外，根據韓國汽車工業協會（KAMA）方面的數據顯示，位於慶尚北道靈川郡（縣）的現代汽車一級供應商申榮（音譯）集團也因為公司內部出現疑似新冠肺炎病例，自24日起停止生產。而為現代汽車提供鋼板等材料的子公司現代制鐵位於慶尚北道浦項市的生產設施內，有一名32歲的男性員工被確診為新冠肺炎，防疫當局要求公司關閉該員工工作的樓層，並進行消毒。不過，現代制鐵方面回覆中國媒體《第一財經》稱，該男性員工負責文職工作，非生產員工，因此現代制鐵的產能也不會由此受到影響。

此前，由於中國國內新冠肺炎疫情的爆發，也曾使韓系車企的產業鏈出現一定影響，韓國車企核心零部件汽車線束電路板九成依賴中國製造商，因汽車線束電路板的供應不足，一度引發包括現代、起亞在內的多家韓國車企本土工廠的集體停工潮，影響至今未能完全消除。