《華爾街日報》：疫情對製造業的衝擊較金融危機更甚

新冠病毒疫情正抑制中國經濟前景，政府公布的最新制造業和服務業數據證實了一些非正式迹象，表明該國目前在復工復產方面困難重重。

《華爾街日報》報道，中國官方一項追蹤製造業採購經理人信心的指數2月份降至紀錄低位，表明製造業深陷萎縮。

中國國家統計局上周六公布，該指數從1月份的50.0跌至35.7，甚至低於全球金融危機期間創下的最低水平。

一項追蹤服務業採購計劃的相關指數大幅降至29.6的紀錄低位，遠低於擴張與收縮的分界線50，表明建築業、運輸業、餐飲業及旅遊業普遍疲軟。

料下月PMI可出現反彈

這是疫情期間出爐的首批顯示經濟狀況的官方數據。這些數據證實自1月末以來企業活動處於凍結狀態。

中國物流與採購聯合會（China Federation of Logistics & Purchasing）的分析師張立群稱，疫情和防護管控措施對生產和需求造成了打擊。

中國國家統計局預計，隨着更多製造商恢復生產活動，3月將出現一定程度反彈。中國政府稱此次疫情最嚴重的時期可能已經過去。

許多經濟學家預計，中國2020年第一季度GDP增速將低於2019年四季度，並且全年以低迷收官。PMI數據公布後，澳新銀行（ANZ bank）表示，中國2020年的GDP增速將下滑至4.1%，第一季度按年僅增長2%。

企業高管們普遍存在對業務中斷的擔憂，發電廠的煤炭消耗水平、房地產經紀人的住宅銷售數據和港口吞吐量這些經濟活動的替代指標總體上也表明，經濟活動仍處於通常只有在假日才會出現的低水平。

疫情蔓延趨勢雖然趨於平穩，但是工廠的復工率恢復到節前的水平尚需時日。（新華社）

隨着政府本周報告的感染病例數量趨於平穩，廣東和江蘇等省下調了公共衛生緊急級別，並稱絕大多數企業已經復工。

《Wind》發佈的官方數據顯示，2月27日，包括廣東省廣州市在內的八個主要大城市（不含武漢）的地鐵客運量為平時的五分之一。