【美減息半厘】特朗普和鮑威爾觀點意外同步：力度不夠難解決問題

在新冠肺炎疫情蔓延之際，美國總統特朗普表示，美聯儲必須進一步寬鬆政策。美聯儲主席鮑威爾則表示，一次降息不足以解決問題。

美聯儲對美國經濟前景依然充滿信心。（新華社）

美聯儲（Fed）3月3日緊急降息50個基點，以應對疫情爆發帶來的經濟衝擊。美國總統特朗普（Donald Trump）隨後在社交媒體上表示，美聯儲必須進一步寬鬆政策。

特朗普一直以股市上漲作為衡量總統業績的手段，此前一直在抨擊美聯儲降息。特朗普3月2日在社交媒體上表示，美聯儲正在落後於全球同行。特朗普稱，「像往常一樣，美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）和美聯儲行動遲緩。德國和其他國家正在向其經濟注入資金。其他中央銀行則更激進。」

特朗普3月3日再度表示，「美聯儲此前宣布降息，但必須進一步寬鬆政策。最重要的是，美聯儲應該與其他國家/競爭者保持一致。我們不是在一個公平的領域上競爭，這對美國不公平。現在是美聯儲發揮領導力最後時刻了。需要更多寬鬆和降息！」

意外的是，針對新冠病毒，鮑威爾表示，新冠病毒的爆發擾亂了多國經濟；病毒和應對措施將在一定時間內拖累經濟活動，經濟影響仍然不確定，相信沒有人知道影響將持續多久；我們看到病毒在前幾周廣泛傳播；病毒的爆發將要求多方面回應。

針對應對舉措，鮑威爾指出，減息行動是為了幫助美國經濟在危機中保持強勁，減息可以避免金融環境收緊；我們將適當使用工具和行動以支撐經濟；財政當局可能提供支持，但降息可以提升家庭和企業信心；目前還沒有考慮其他措施；我們認為一次降息不足以解決供應鏈問題；對目前政策感到滿意，認為是合適的，預計G7其他國家將採取措施。