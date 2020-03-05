內地2月份成交急降8成　27個重點城市半數零供應

受疫情影響，2月份中國樓市供應和成交兩端整體下滑。近日，克而瑞研究中心的數據顯示，2月份受監測的27個重點城市半數以上零供應。

《中國參考報》3月4日報道，2月份，多數房企到中下旬才陸續復工，故而新房供求鋭減，半數以上城市零供應。

克爾瑞數據顯示，2月份受監測的27個重點城市新增供應面積85萬平方米，按月大幅下降92%，按年亦降85%。

克而瑞研究中心相關分析人士指出，「春節期間多地售樓處被迫暫停銷售活動，加之核心一二線城市普遍延期了復工時間，半數房企2月17日才開始復工，導致整體供應呈現出斷崖式下跌。」

一線城市新供應住宅按月減逾8成

具體來看，一線城市當月商品住宅新增供應面積18萬平方米，按月大減逾8成，北、上、深均為零供應，新增供應主要集中在廣州。但是，廣州推盤表現依舊不如2019年同期，按年下降44%，供貨節奏顯著放緩。

其次，本該迎來「返鄉置業」高峰期的二三線城市，2月份新增供應面積68萬平方米，按月下降93%，按年下跌85%，降幅較1月顯著擴大，半數以上城市零供應。

分析指出，2月仍有供應的城市主要集中在珠三角和長三角區域，目前這些城市疫情基本可控。「預計3月份疫情較為嚴重的武漢、長沙、鄭州等中部城市供應量依舊不容樂觀，其他區域的供應量有望隨着復工率的上升而穩步增加。」

從絕對量層面來看，中國多數城市2月份成交量不足10萬平方米，尤其是疫情相對較嚴重的寧波、重慶、武漢等城市，購房意願寥寥。（新華社）

因供應顯著縮量，疫情恐慌情緒蔓延，2月樓市成交依舊下行。27個重點城市整體成交240萬平方米，按月降幅高達83%，按年下跌77%。

一線城市總成交僅為29萬平方米，按月下跌82%，按年下降73%。北、上、廣、深四城均同按月齊跌，且多數跌幅都在50%以上。