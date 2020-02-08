【武漢肺炎】疫情凍結中國樓市　房地產市場將迎來劫後餘生？

截至2月7日，中國累計確診新型冠狀病毒肺炎31,233例，疑似病例26,359例，治癒1,593例，死亡637人。隨着疫情的擴散，中國各行業都受到影響，全國性延長放假和返工時間、工廠停產、物流停運，房地產行業也不例外。目前，中國多個城市下發了房地產市場「暫停經營」的通知，禁止房產中介和售樓處繼續營業。中國房地產協會發出號召，各地樓盤暫時停止銷售活動，待疫情過後再恢復。

2019年中國樓市經歷了嚴格的調控政策，很多小型房企因為資金困難被兼併或申請破產。（新華社）

16個省市部門發文暫停售樓處開放

據不完全統計，目前已有16個省市相關部門發文，暫停了售樓處開放，部分地區更為嚴厲，提到了官方暫停網上籤約備案。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，這樣的管制行為實際會影響住房交易市場，客觀上造成了交易停滯，基於當前中國肺炎疫情，很多城市為了避免人員聚集，關閉售樓處，肯定會對房地產市場正常運行造成干擾。

嚴躍進表示，交易量凍結，房價自然很容易受到供求關係影響。如果2020年一季度市場交易萎縮，那麼房價抬升的可能性幾乎為零。當然，是否會出現大降價主要看房企心態和自身實力。但降價與否最終的市場效果也要等到2020年二季度，畢竟交易凍結、樓盤停止銷售的情況下，無論漲價降價都不會對市場造成影響。

從區域上看，湖北、浙江、廣東、河南、湖南是受到肺炎疫情影響較大的地區，累計確診人數佔總人數比例超過7成。從過往十年的商品房銷售數據看，這五個省市佔中國商品房銷售的29%。短期內會對中國房地產市場帶來較大沖擊。

料三﹑四線城市受較大影響

嚴躍進分析，此次肺炎疫情對於中國三﹑四線城市房地產市場影響是比較大的。因為按照過去的營銷慣例，春節前後是返鄉置業需求釋放的高峰期。從近期各地的防控肺炎措施看，比較嚴厲，既關閉了售樓處，也關閉了部分人進城等通道，所以客觀上說，三﹑四線城市2020年返鄉置業需求難以釋放。

除疫情對於中國樓市目前的影響，疫情結束後，房地產市場的發展趨勢也值得關注。

2019年，中國在中美貿易戰、人口老齡化加快、內生消費動力不足等多重因素的作用下，經濟下行壓力加大，房地產市場在經歷過高速發展後增長勢頭減弱，同時，中共高層多次強調「房住不炒」並出台多項政策維持對房地產市場的嚴格調控。但肺炎疫情持續可能引發中國經濟整體滑坡，畢竟宏觀經濟基本面變差，房地產行業能較快帶動經濟企穩。

或放寬限購措施

嚴躍進預計，未來中國樓市調控放鬆的可能性是比較大的。樓市調控包括兩方面，一是金融政策放鬆，包括貨幣政策和銀行信貸政策的放鬆。二是如果市場銷售不及預期，部分地方政府限購、限售政策也可能放鬆。

但目前交易量和房價何時反彈，直接取決於此次公共衛生事件的行政管控命令。預計到2020年3月，在危機有所控制的情況下，房屋交易市場會有所放鬆。成交量和價格會開始回暖。考慮到即將召開的兩會，可能會有各類鼓勵或刺激性政策出台，客觀上樓市的大環境在5月後會進入到相對健康和穩定的狀態，這期間不排除部分壓抑的需求會重新釋放，進而彌補第一季度市場交易偏弱的狀態。但也需要防範調控政策鬆動，價格反彈勢頭過猛。