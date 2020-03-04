【美減息半厘】專家指美滙指數年內或下試94　金價1700美元遇阻力

美國聯儲局於周二（3日）宣布減息半厘，教市場人士意外。市場人士原預計當局在本月18日的議息會議才公布減息，惟最終以新型冠狀病毒疫情為由，罕有地在議息會議前出手，是2008年金融海嘯後首次在議息會議前緊急減息。對於聯儲局今次突然減息，專家認為反映出當局對經濟前景感到憂慮，又預期上半年會再度減息。

星展王良享料美匯或試94

星展香港財資市場部董事總經理王良享表示，七國會議（G7）後，美聯儲局突然如此減息，相信是G7聯合行動的一部分，隨着新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延到歐美，歐美經濟活動會受到影響：「中國有段時間（因應疫情）封咗城，之前（歐美）就隔岸觀火，只係睇supply chain（供應鏈）斷，而家（歐美）就直接感覺到威脅。」他認為，儲局減息反映G7是有共識做一些行為，希望讓市場冷靜下來，而今次突然減息後，市場預料儲局仍會在年內多減兩次息，每次四分一厘，「3、4月可能等一等」，可能下次減息是6月。

至於美國10年期國債收益率周二跌破1%，為歷史首次。王良享認為，近幾年市場投資方法有變，投資組合而言，投資在股票的佔比減少，而債券佔比則增加，更是「乜債都唔理照買」的地步，今次債息下跌，相信是美股早前處於高位，有投資者將資金撤離美股，轉到債券。

聯儲局突宣布減息半厘，ICE美滙指數一度低見96.926，王良享相信美元今年內走勢受壓，將呈慢慢回落，或會到94水平。他指，其他經濟體表現不太好，縱使美國已減息，惟息率仍較歐洲、日本高，加上中美貿易順差料會收窄，故相信美元不會有太大幅度回調。他認為，投資者倘持有美元，可考慮部分沽出，待美國大選過後再作部署，期間投資者可考慮買入人民幣避險。

東亞葉澤恆料金價在1700美元遇上大阻力。（資料圖片）

東亞葉澤恒：金價未反映中國印度需求減

東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恒表示，聯儲局今次減息反映擔憂經濟情況，或認為經濟下行壓力大；預料3月中的議息會議未必再減，4月、6月的議息會議或各減25個基點，盡量爭取上半年便完成所有減息決定，以免被外界有減息幫助美國總統特朗普連任的觀感。

葉又認為，美滙指數由上月20日高位的99.9回落，跌勢頗急，目前在97的水平料已有支持，雖然市場預計儲局尚有兩次減息，但若歐洲疫情持續，歐洲央行加碼量寬，資金屆時或會回流買入美元。

金價方面，葉澤恆又指，美滙指數下挫，令用黃金避險存在吸引力，惟合共佔全球消費黃金比例近半的兩個國家，即中國、印度俱受疫情影響，對黃金的需求有明顯減少，市場亦預計中國今年首季私人消費增長疲弱，目前金價未完全反映有關因素，故暫認為黃金每盎司1700美元會有大阻力，除非中國下半年經濟增長好景，否則金價料在1550美元至1750美元區間上落。

渣打陳銘僑：倘美國再減息 港銀或跟減最優惠利率

渣打亞太區金融市場部主管陳銘僑表示，美國今次減息既非於定期議息會議上決定，減息幅度亦較大，金融市場亦未如過往般反應正面。他指今年聯儲局本不欲在選舉年調整利率，惟政府一直給予較大壓力，同時遇上新型冠狀病毒肺炎契機，聯儲局大刀闊斧減息，以追上市場預期。他指，市場料聯儲局4月將再減息一次，幅度為25點子。

他又指，目前港息高於美息約40點子，港匯穩定，香港銀行不急於下調最優惠利率，是「可減可不減」，惟若美國再減息，相信港銀有機會跟隨減最優惠利率。至於香港銀行儲蓄利率，目前已接近零息，再減將變成負利率，市民難以接受，在未有社會共識前，香港出現銀行儲蓄負利率機會較微。

謝棟銘指聯儲局已處於減息周期。（資料圖片）

華僑謝棟銘：美元弱勢可能會提前開啟

華僑銀行經濟師謝棟銘認為，聯儲局今次緊急降息製造的問題比其想要回應的問題似乎更多。謝指，從去年下半年開始，儲局已減息125個基點，與其說這是保險式減息，不如說聯儲已處於減息周期，一旦市場看穿了聯儲「偽保險式」降息的態度，那支持強勢美元的支柱已塌了一半，雖然未來疫情的發展仍面臨不確定性，可能會使得匯率繼續面臨波動，但是美元的弱勢可能會提前開啟。

道富：儲局或大幅放寬幣策 甚至推量化寬鬆

道富環球市場全球宏觀策略主管Michael Metcalfe表示，全球增長預期處於略低於3%的極低水平。疫情的嚴重打擊很易導致全球經濟衰退。若衰退不是短暫而輕微，聯儲局昨晚的行動發出了明確信號是，可以預期將進一步大幅放寬貨幣政策，甚至是量化寬鬆。

Michael又指，由於降息的時機剛好在G7電話會議後，認為其他國家的央行將獲得關於未來動向的指示，或許是為了讓它們有時間在未來幾天內，準備自身的應對措施。他指聯儲局起了帶頭作用，相信這不會是本月市場獲得的唯一政策支持。