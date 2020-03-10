【美股熔斷】美財長努欽﹕將動用所有工具應對疫情對經濟影響

環球股市昨日經歷黑色星期一，其中美國三大股指均暴跌7%。美國財長努欽表示，石油價格下跌是美股暴跌的主因，將會動用所有工具應付疫情對經濟影響。

他表示，股市暴跌令經濟陷入困境，惟經濟仍有很強的抵禦能力，會每日與聯儲局主席鮑威爾保持溝通，而特朗普即將會宣布經濟措施，包括薪資稅調降等大規模經濟紓困措施，緩和疫情帶來的衝擊。

美國財政部亦發表聲明指，努欽與俄羅斯駐美大使會面時，強調能源市場須保持有秩序。昨日布蘭特期油曾一度急插31%至每桶32.05美元，最新報每桶36.47美元，反彈6.14%。

IMF﹕各國應該採取進取行動避免災難

國際貨幣基金組織﹙IMF﹚首席經濟學家高平納斯﹙Gita Gopinath﹚指，各國決策者應推動大量具針對性的財務政策及貨幣政策，助家庭及企業應對疫情影響，包括向金融體系注資，讓貸款機構可向受疫情重創的企業提供資金，各國亦應採取減息及購買金融資產等。

他表示，油價急導致全球經濟雪上加霜，各國應該採取進取的行動，避免形成一場持久的經濟災難。國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）上周稱，今年的經濟增長或因此低於去年水平，並指會在未來數周再次下調前景預測。