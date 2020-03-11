金融市場黑色星期一　高盛：後市或出現強勁反彈

新冠肺炎疫情對美國經濟和股市的衝擊，應該能夠讓美國政府清醒地認識到全球共同抗疫的重要性，以及中國經濟在全球中的位置不能動搖。

美國股市3月9日遭遇「黑色星期一」，紐約三大股指開盤即遭遇「雪崩」，其中標準普爾500指數暴跌7%，觸發了為阻止市場恐慌性拋售而設置的熔斷機制，美股一度暫停交易15分鐘。美股周二（3月10日）震盪收高，三大股指尾盤強力拉昇，收盤大漲近5%。

高盛集團策略師預計，股市將從2008年金融危機以來最嚴重的下跌中強勁反彈，但前提是先經歷更多的下跌。策略師們說，全球股市可能會從高點下跌20%至25%，然後反彈。

高盛表示，儘管周一的市場跌幅很大，但好消息是，一次性衝擊引發的熊市，要比金融泡沫等結構性失衡或加息等經濟原因引發的熊市更温和、時間更短。高盛策略師說，由事件驅動、不會導致衰退的熊市平均持續9個月，結構性熊市為42個月，周期性熊市為27個月。受戰爭或油價波動等衝擊推動的拋售，通常會在15個月內實現名義上的反彈，而結構性熊市和周期性熊市分別需要111個月和50個月。

分析認為，美股的動盪走勢會持續一段時間，新冠肺炎疫情和美國大選是重要影響因素。（新華社）

新冠肺炎疫情的國際性蔓延，以及國際油價的暴跌是造成當前美股，以及其他各國股市一度重挫的主要原因。

有分析指出，此次「黑色星期一」給特朗普（Donald Trump）政府敲響了三記警鐘。

第一記警鐘：新冠肺炎疫情是全人類的公敵，任何人都不應該、也不可能從中獲利。

第二記警鐘：美國與中國經濟「脱鈎」是痴心妄想，是永遠達不成的目標。在中國新冠肺炎疫情期間，各領域製造業短暫停工，致使國際上多行業產業鏈供應失衡，就是典型的例證。

第三記警鐘：美國應放棄對華敵視政策，與中國合作，共同維護世界經濟穩定。

2008年全球金融危機爆發後，中美在二十國集團等機制下積極合作，相互協調政策，成為全球經濟的穩定錨。但隨着美國近年來採取對抗中國的政策，國際社會已愈發擔心下一次金融危機來襲時，中美難以形成合力。