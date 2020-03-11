A股高開　武漢概念股續獲追捧

撰文：童木
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北京時間3月11日，A股高開，滬指漲0.17％，深成指漲0.29％，創業板漲0.42％。
其中，武漢本地股開盤大漲，東湖高新、精倫電子、國創高新、長江通信等集體封板，武漢控股、武漢凡谷、祥龍電業、楚天高速集體高開。
此外，5G概念股開盤走強，中通國脈、國脈科技、華脈科技、長江通信、超訊通信漲停，亨通光電、長飛光纖漲逾6%。
消息面上，據《湖北日報》報道，3月9日，湖北省委書記、省新冠肺炎疫情防控指揮部指揮長應勇主持召開省防控指揮部工作會議，研究部署「健康碼」發放工作，研究制定人員安全有序流動、企業復工復產和促進經濟社會發展等工作預案。
3月10日，湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部發布通告，決定開展湖北健康碼發放工作。其中，中、低風險地區持綠碼人員，全省通行。根據湖北省最新發布的疫情風險等級評估報告，省內低風險市縣45個，中風險市縣有19個。
3月10日0至24時，湖北新增確診病例13例（武漢13例），新增治癒出院病例1471例（武漢1,212例），新增死亡病例22例（武漢19例），現有確診病例15,671例（武漢14,514例），其中重症病例4,412例（武漢4,217例）。