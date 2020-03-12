【溫多娜手記】港交所「敲鑼」慶婦女節　多達43%員工為女性

除了上市會敲鑼，原來國際婦女節都會以「敲鑼」儀式慶祝。在剛剛過去的「三八婦女節」，近年積極提倡性別平等的港交所（0388）亦在香港金融大會堂舉辦Ring the Bell for Gender Equality，透過開市敲鑼儀式支持此國際盛事。

作為市場營運者及監管機構，港交所為鼓勵上市公司提倡多元化，推出新上市規則，如要求上市公司解釋董事局成員只有單一性別之原因，同時提升《ESG匯報指南》中披露員工性別比率的規定為「不遵守就解釋」，上市部亦有提供有關董事會多元化的online董事培訓計劃等。

事實上，港交所2年前起便由史美倫成為首位女主席，及於去年底迎來首位倫敦金屬交易所女主席 Gay Evans。除此之外，公司亦有43%的員工為女性，而其管理委員會成員更有38%為女性（較2019年增加17%），高於行業平均水平。

港交所一共製作了四條online短片，分別以「性別平等、STEM女生、四子之母@work-life balance及職場中的千禧女生」為主題，由同事親身分享自身經歷。好似來自人力資源部的Elaine，已經是四子之母的她說，家庭永遠是她的第一位，感激可以在一間注重員工幸福感、提供彈性工作時間的公司工作，令她可以平衡到工作和家庭。