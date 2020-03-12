太古施銘倫：短期對香港市況不太樂觀　內地零售已見復甦跡象

太古（0019）主席施銘倫在業績發布會上指出，受新冠肺炎疫情影響，今年香港及全球均面臨挑戰，集團的中港業務受到衝擊，特別旗下國泰航空（0293）情況較嚴重，預期上半年會錄得虧損。

他提到，本港零售及酒店受到打擊，集團已向中港租戶採取紓緩措施，惟鑑於過去9個月的情況，短期對本港市況不太樂觀，但長遠仍有信心。內地方面，經歷疫情高峰期後，其飲料業務有復甦趨勢，目前18間廠房已有17間復工，加上需求已緩慢改善，對前景感審慎樂觀。

他表示，集團會繼續在內地一級城市及大灣區發展，已在深圳開設辦公室，以尋找投資機會；其他地區方面，集團目前在新加坡及印尼雅加達有發展項目，未來亦會在趙南投資。

不排除再售非核心資產

太古地產（1972）行政總裁白德利認為，本港樓市有少許調整，因供應不足及低息環境，中長期仍維持正面看法。集團去年出售兩個非核心資產項目，他稱不排除未來再出售項目，預留現金進行投資計劃。

寫字樓方面，他表示，去年有數個租戶退租，不預期今年會有太多退租個案，旗下寫字樓出租率近乎達100%，至於在「去中環化」下，他認為會加快辦公室轉移情況，目前集團會專注太古坊二期項目，計劃於未來數季招租。

太古去年股息維持不變，施銘倫解釋，集團期望派息比率可持續增長，惟集團面對不明朗因素，將視乎盈利狀況而派息。今年集團在港踏入150周年，他表示不考慮派發特別息，但下半年會舉辦連串誌慶活動。