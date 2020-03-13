路透社：沙特正全力奪取俄羅斯石油公司市場份額

路透社報道引述多位來自石油產業的消息人士稱，沙特方面目前正致力於通過向全球客戶提供廉價原油的方式以奪取俄羅斯石油公司的市場份額，而此舉發生在石油輸出國組織（OPEC）未能與俄羅斯達成減產協議之後，並且預示原油價格戰爆發的可能性加大。

這些消息人士表示，沙特國有石油公司沙特阿美（Saudi Arabian Oil Company）目前正在考慮向歐洲以及亞洲的煉油廠提供價格低廉的原油，而這其中部分是俄羅斯石油公司的客戶，它們與沙特方面達成了一些原油交易。

此外他們還指出，沙特對俄羅斯拒絕達成減產協議的舉動十分不滿，因此沙特決定通過奪取俄方市場份額的方式以迫使後者重返談判桌。

俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）12日表示，沙特阿美提高產量的做法不是最佳選擇，他將在13日與俄羅斯石油公司方面進行討論。

目前全球最大的產油國既是美國，油價降低對美國頁巖氣產業尤為不利。（Reuters）

日本媒體《日本經濟新聞》對此刊文稱，引發此次油價暴跌的是沙特，沙特石油公司自減產談判破裂後就向各國用戶告知關於大幅調低油價的消息，這無疑是得到了該國實際掌權人王儲薩勒曼（Mohammed bin Salman）的指示，但沙特和俄羅斯兩國瞄準的目標則是美國產的頁岩油，因為雙方此前曾對美國持續增產的做法心存不滿。

另一方面，由於美國選民不喜歡汽油價格上漲，因此美國總統特朗普（Donald Trump）稱本次油價下跌對消費者來說是件好事，不過這場消耗戰如果持續下去，會導致原本希望通過增產頁岩油來稱霸世界能源市場的特朗普政府很可能面臨如意算盤落空的結局。

截至目前紐約原油期貨價格為每桶30.97美元，較上一交易日下跌6.08%，倫敦布倫特原油期貨價格為每桶36.57美元，較上一交易日下跌7.13%。