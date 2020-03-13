保監局：內地客投保額按年跌8.8%　社會事件累第4季僅錄74億

保險業監管局公布2019年香港保險業的臨時統計數字，當中長期業務方面，由內地訪客帶來的新造保單保費為433.8億港元，按年跌8.8%。受近期社會事件影響，第4季數字跌至74億元，繼第3季按季下跌28.8%後，再錄得單季23.4%的跌幅。

危疾、終身壽險及醫療產品仍是最受內地訪客歡迎的保險產品，分別佔內地訪客新造保單57%、34%和3%。以付款模式計，約99%內地訪客新造保單為非整付保費保單，即保費非以一筆過模式支付。

去年香港發生反修例風波，內地訪客減少。（資料圖片）

去年香港保險業毛保費總額達到5,802億，較2018年上升9.1%。2019年長期有效業務的保費收入總額，按年上升9.7%，至5,246億元，主要包括個人人壽及年金(非投資相連)業務，其保費收入為4,571億（按年上升15.3%）；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入為277億（下跌20.5%）；以及退休計劃業務，其供款為338億（下跌19%）。

此外，期內長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為1,727億元（上升6.5%）：主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為1,604億（升11.3%）；以及投資相連業務，其新造保單保費為118億（跌32.4%）。

去年一般保險業務的毛保費為557億元（上升3.9%），淨保費為377億元（上升6.8%）。整體承保利潤上升93.3%至11億，主要因為財產損壞業務沒有受到重大颱風吹襲影響而有所改善。

截至去年12月31日，獲授權保險公司因近期社會事件引致的整體已承付申索毛額和申索淨額分別為13億和4.11億。但申索儲備金上調，有可能對未來承保表現帶來負面影響。

滙豐保險香港行政總裁文德華回應指，保監局公布的臨時統計數據顯示，在去年下半年度，滙豐保險的新造人壽業務保費的市場份額位列第一。在去年，透過銀行渠道銷售的保費佔新造人壽業務保費總額的48%，依然是香港人壽保險最主要的銷售渠道。