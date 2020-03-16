【肺炎熊市】美聯儲再突減息　重藥變「瀉藥」　專家批無章法！

環球央行放水，以應對疫情觸發的動盪。其中，美聯儲局在不足兩周內，再次於例會前緊急減息，今次減幅更達到1厘，令聯邦基金目標利率降至0至0.25厘水平，步入「零息」時代，且推出7,000億美元大規模量化寬鬆措施。

然而，即使美央行落重藥，市場反而「仲驚」──港股今日﹙16日﹚收跌近千點，道指期貨更跌停板。重藥變「瀉藥」，專家有何解讀？

星展王良享：美減息欠章法

就美聯儲再次緊急減息，星展香港財資市場部董事總經理王良享表示，目前市場是估計出現微型信貸收縮，市場缺乏美金，引致聯儲局出手補充美元，市場亦猜測聯儲局是受到美國總統特朗普壓力而減息。

不過，向市場落藥變「瀉藥」，王良享解釋只因美國「短期減(息)兩次，無章法！」最近一次劈息，又宣布立刻買債，各方估計美國政府沒甚麼計劃或手法對付肺炎疫情，將來倘有應對疫情政策可能亦很混亂。

他表示，月初首次緊急減息後，市場有些反彈，其後油價下跌，市況發展至今 ，「中期投資者都恐慌」。不過，王良享認為，投資者反應已過敏，相信最差的情況經已反映出來，「目前央行全部出嚟做嘢減息，只可以提供一個base（底部），即資產價格有底線，再沽落去無意思！」然而，這些貨幣政策，不能幫助改善實體經濟。

國際油價近日急插水，或令不少油企出問題。（Reuters）

經過兩度緊急減息，聯邦基金利率已下調至接近零，王相信，美國出現負利率的機會不大，皆因觀乎過去10年歐洲、日本行負利率，「無任何證據證明行負利率，經濟會反彈，若實行負利率，須配合政府財政政策，雙管齊下才可改善實體經濟。」

東亞葉澤恆：美油企或有還債問題

東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恆則認為，市場對今次如此減息有點意外，因以往聯儲局突如其來減息，都「唔係好嘢」。他認為減息背後可能反映有美國企業出現還債問題，觀乎國際油價近期急跌，美國或有油公司要面對還債問題，「頁岩油生產成本每桶40美元，如果油價長期低企每桶30美元水平，油企還債可能有問題」。

葉續指，環球市況波動，信貸收縮，聯儲局這次突減息，相信是擔心信貸冰封，企業不能借錢，而能源、旅遊等行業又面對疫情問題，儲局要考慮相關企業如何向銀行尋求融資，故今次果斷減息，亦希望紓緩疫情所引致的經濟問題。

分析料美滙難衝破100大關

美國步入「零息年代」，對美又有何影響？美元走勢方面，王良享表示，假設未有出現系統性風險，即沒有主要企業、金融機構因今次疫情而倒閉，而且觀乎現時監管比以往嚴謹下，出現這些風險的機會較低，目前美元信貸雖緊縮，但美元缺乏的情況終會消失，屆時美元會回落，而今年美國總統選舉，若民主黨候選人勝出，各方或對美股資產不會如此看好，美匯指數有機會回落到94水平。

葉澤恆認為，有持其他外幣的投資者，或會轉換美元，目前資金似乎流向美元較多，暫時近幾天市況大波動後，美匯指數短期有機會重上99水平，惟歐元料亦有投資者支持下，他對美元升穿100水平有保留，而當美國總統大選過後，美匯指數或跌至介乎93至95水平。