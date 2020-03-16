金管局總裁余偉文﹕降低逆周期緩衝資本可釋出5000億元信貸額度

環球多個央行先後宣布減息，惟資本市場仍極為動盪。金管局總裁余偉文會在下午5時，會見記者，相信會提及今日市況及各央行行動。

他指出今日緊密監察市場運作，港股今日有大幅度波動及調整，但香港市場運作有序，未見有異常情況，港紙匯率保持7.76，港元匯率因有集資活動，故今日企穩，但預計資金需求回落後，港元銀行同業拆息應會跟隨美國減息而慢慢下調。

他強調，香港的金融體系有極強大緩衝及抗爭能力，香港的銀行體系有充足資本及流動性可保持穩健

ccyb降至1%

余偉文又指出，將逆周期緩衝資本（ccyb）由2%降至1%，可以釋放出5,000億元額外信貸額度，期望可以讓銀行有更多空間及資源去幫助中小企渡過難關。他又指，若香港經濟持續受壓、銀行資本水平受制及中小企業在資金周轉上遇到困難時，屆時會在考慮調整比率的可能性。

余偉文直言，理論上是可以把比率歸零。他又指出會視乎銀行資本及中小企資金情況，最低可以降至零。

利率大致平穩

另一方面，余偉文今早（16日）發出的新聞稿中表示，繼美國3月3日減息後，環球央行及各國財政部門均相繼減息或採取其他措施，應對新冠肺炎疫情可能帶來的風險。

他指，新冠肺炎疫情已令環球金融市場大幅調整。雖然，香港股票市場亦同樣跟隨外圍出現波動，但港元匯率、利率亦大致保持平穩，銀行體系在充足的資本及流動性穩健。

他又認為，港元拆息應會隨美國減息而相應下調。不過實際調整仍會受市場對資金需求等因素影響。他又指，不同期限的拆息或有不同調整的幅度，而銀行零售層面的存貸息率，則取決於各銀行本身的商業考慮。