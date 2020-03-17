美股月內第三次熔斷　全日暴跌12%　專家話呢個原因導致大跌市

3月16日，美股開盤暴跌，並觸發本月第三次熔斷，三大股指收盤跌幅均超過12%。道指收跌約3,000點，創3年以來新低，以點計為歷來最大單日跌幅。就周一大跌市，有分析師與聯儲局一次過用盡所有子彈有關。

由於新冠疫情持續擴散引發市場廣泛擔憂，紐約股市16日開盤暴跌，並再次觸發熔斷機制，重啟交易後跌幅擴大，收盤時紐約股市三大股指均暴跌超過11%。圖為交易員在交易中心工作。（新華社）

美股16日剛開盤就觸發熔斷，美股交易暫停15分鐘。重新開盤後一直在地位運行，三大股指在尾盤再度向下，道指收跌約3000點，跌近13%，創三年以來新低，刷新2008年以來最大單日跌幅。納指收跌12.3%，標普500指數跌近12%。

《彭博》援引仲量聯行首席市場策略師的話稱：「他們把事情搞砸了。美聯儲感到恐慌，市場也受到驚嚇。關鍵的一點是，他們真正耗光了所有彈藥，而且這是一個恐慌中的央行所採取的行動。」

美聯儲15日宣布，將聯邦基金利率目標區間下調1個百分點到0%至0.25%之間，並啟動7,000億美元量化寬鬆計劃。市場對此反應激烈，也再次表明真正能夠緩解市場擔憂的是疫情控制措施和進展,而不是美聯儲大水漫灌式的降息和量化寬鬆。

另有分析師指出，越是經濟情況不好，越要加大救市力度，這無疑加劇了市場的恐慌。全球金融市場陷入低迷，疫情只是導火索，根源是長期貨幣超發下的經濟、金融、社會脆弱性。美國面臨股市泡沫、企業債務槓桿、金融機構風險、社會撕裂四大危機。