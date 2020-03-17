大摩料全球市場正在觸底 提兩大操作建議

摩根士丹利（Morgan Stanley）表示，全球金融市場目前正處於觸底反彈階段，建議投資者應開始增加風險資產並出售美元。

據《鉅亨網》3月17日報道，Matthew Hornbach等策略師在報告中表示，由於股市暴跌和信貸利差擴大，導致金融環境緊縮迅速且激烈。但是，由中央銀行提供的支持措施正在幫助緩解並穩定市場局勢。

美股在近期6個交易日內，已熔斷3次。（新華社）

報告中說，「這並不是說我們已經觸底，或是見到風險資產的最低價格。但可以說，我們已經進入了這個嚴峻的熊市的最後階段，意味着我們比過去三週更接近『早期恢復』的階段。因此，開始建議增加風險。」

武漢肺炎疫情在全球擴散，對市場帶來衝擊，導致波動性飆升，促使資金逃往包括美元在內的避險資產。美聯儲（Fed）3月15日將利率下調至接近0%，也促使各國央行和政府當局紛紛提出提刺激舉措。

摩根士丹利指出，過去兩週，市場發生了很大變化，最近全球股市跌幅超過20%，是有史以來最激烈的跌幅之一。從資產類別來看，風險資產的成本收益正朝着積極的方向發展。

另一方面，摩根士丹利在報告中預計，在美聯儲積極的刺激措施和戰術性反彈相互推動下，美元將進一步走弱。美元指數可能會達到、甚至突破95水平。賣出美元的時機已經到來。