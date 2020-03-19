保誠泰國與TMB Bank訂15年戰略銀行保險合作關係

保誠（2378）旗下附屬公司Prudential Life Assurance（Thailand）「保誠泰國」宣布，其已與 TMB Bank（TMB）訂立初步為期15年的戰略銀行保險合作關係，以及向TMB龐大且不斷增長的客戶群提供保誠一系列健康及財富解決方案。

新協議下，保誠與Thanachart Bank的成功合作關係極大地擴展和延伸至TMB Bank，合併後的TMB Bank成為泰國按存款計算的第六大銀行及按分行計算第四大銀行。

英國保誠集團亞洲執行總裁Nic Nicandrou表示，是次合作進一步加強他們在泰國的資產管理關係，並為泰國市民提供快速增長及不斷擴展的數碼平台和一流的綜合解決方案，英國保誠亦樂意投資當地資本市場及創造大量就業機會，以推動泰國的經濟和社會發展。TMB 執行總裁 Piti Tantakasem 表示，旗下壽險業務推上一個新的台階，為全國客戶提供創新的產品。

經延長的獨家合作協議將於2021年1月起生效，在此之前，與 Thanachart Bank的現有安排將繼續有效。是項協議要求TMB Bank 更替與另一個保險集團的現有銀行保險分銷協議。有關安排的變更成本將為245億泰銖（折合約58.812億港元），有關款項將分兩期支付。

是項交易的資金將結合利用保誠亞洲的現有資源及保誠的自身資源，有關金額將撥充資本記作代表分銷權的無形資產。