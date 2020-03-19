黃奇帆提前預測美股暴跌：中國此時要做好一件事

藍迪國際智庫聯合主席、中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆建議，美國金融危機一旦發生，中國要利用好此機遇期切實推動人民幣進一步國際化。

黃奇帆被譽為政權“不倒翁”。（AFP）

中國經濟網3月19日報道，黃奇帆指出，美國發生新一輪金融危機和經濟危機，將是中國自身經濟產業更好發展的一個歷史性過程。

美國股市在2019年和2020年兩年內跌幅在30%以上將是大概率事件。2019年底，美國股市最高點達29,000多點，今後一兩年完全有可能跌破20,000點。如果這個預測結果成立，那麼這場金融危機將摧毀美國股票市場近十萬億美元的市值，進而引發不亞於2008年次貸危機規模的全球性金融危機和經濟危機。

黃奇帆表示，美國股市自2008年的6,000多點，十年以來已經達到29,000點，已經到達峰頂，現在屬於高台跳水。這十年期間，美國政府債台高築，整個美國政府總債務已經達到了28萬多億美元，佔GDP的140%。

如果以這十年的債務增長速度繼續往前沿伸，美國政府每年還本、付息金額將會逐漸超過每年的財政收入，帶來嚴重危機，甚至導致美元崩盤。

總之，美國資本市場上這幾年各種問題嚴重疊加在一起，加之新冠肺炎疫情的爆發，造成了美股暴跌，而這場暴跌完全可能給美國帶來一次新的金融危機。

而黃奇帆建議，美國金融危機一旦發生，中國要利用好此機遇期切實推動人民幣進一步國際化。同時，要逆勢而上，在現在開放的基礎上進一步擴大開放的高度、深度和廣度。美國發生新一輪金融危機和經濟危機，將是中國自身經濟產業更好發展的一個歷史性過程。

一是要補上科技的短板，補上核高基投入不足的短板。二是要進一步加強中國戰略新興製造業工業製造中產業鏈集群的發展。三是要下決心降低中國的物流成本。四是要進一步解決企業融資難、融資貴的問題，關鍵在於健全和完善資本市場。五是要補足公共服務，教育衛生文化方面的短板。

而當面對蔓延全球的新冠肺炎疫情，各國採取的相應防控政策會為貿易和金融的全球化帶來重大影響，而這種影響反過來會加快經濟下行乃至引發金融危機風險。

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