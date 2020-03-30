穆迪一口氣將中國6家銀行評級下調至負面

穆迪將6家中國銀行評級展望下調為負面，涉及南京銀行、寧波銀行等城農商行。穆迪認為，中國銀行業在疫情嚴重影響的地區和產業具有敞口，因此受到衝擊。

據《界面新聞》3月30日報道，國際評級機構穆迪一口氣將六家銀行評級展望從穩定調整為負面。這六家銀行分別為南京銀行、寧波銀行、蘇州銀行、深圳農商行、廣州農商行和富邦華一銀行。

除富邦華一銀行外，其餘五家銀行都為區域性銀行（城商行和農商行），共同特徵是貸款組合對經濟下行更為敏感。原因包括小微企業敞口較大、貸款多元化程度較低、對最受影響的行業或地區的貸款敞口較大。

此外，這五家銀行貸款發放紮根本地，其中部分銀行所在城市的製造業和貿易相關行業易受潛在的全球需求萎縮影響。

料銀行業將受衝擊

穆迪在報告中指出，新冠肺炎疫情迅速蔓延、全球經濟前景惡化、油價及資產價格下跌等因素對很多行業、地區和市場的信用狀況造成了廣泛而嚴重的衝擊。中國銀行業在疫情嚴重影響的地區和產業具有敞口，因此受到衝擊。

相關銀行的展望調整為負面反映穆迪認為2020年中國經濟增長將會放緩，而由此造成的銀行信用質量削弱的風險已經上升，對銀行的基礎信用評估（BCA）產生壓力。

穆迪判斷，在1月末和2月疫情高峰期，政府採取的限制措施和消費者的審慎態度導致國內經濟活動下降。抑制疫情傳播等諸多限制措施的取消將有助於第二季度復工復產後經濟復甦，但第一季度供應鏈嚴重不暢、外部需求疲弱 （尤其是第二季度） 將影響產能利用率。

此外，消費需求回升緩慢將阻礙下半年的復甦步伐。以刺激家庭支出增長為重點的財政寬鬆政策可能有助於提振下半年的國內需求，但投資增長將保持低位，尤其是私營部門。

總的來說，雖然中國經濟活動已經重新啟動，但回升並不強勁。這種局面預計會持續，進而加大銀行業在過去兩個月經濟活動放緩之後已經承受的運營壓力。但穆迪也預計，政府可能會進一步大幅放寬財政政策，貨幣與財政政策將支撐2021年經濟穩步回升。

降評級只增境外發債成本

「銀行的信用質量將會趨弱，尤其是貸款多元化程度較低的銀行，以及財務狀況弱於相同BCA同業的某些銀行。」穆迪指出。

穆迪認為，政府已出台各項救助計劃，並利用財政和貨幣政策支持實體經濟，包括受疫情衝擊最大的行業和小微企業等。這些措施旨在緩解經濟受到的衝擊，其中包括提供流動性、降低運營支出和融資成本、減輕迫在眉睫的還款壓力、提振需求，以及支持工廠恢復生產活動。雖然這些措施將有助於延遲確認資產質量的下行和新增不良貸款，但控制不良貸款率顯著上升的效果將取決於疫情的嚴重程度、時間跨度以及對全球經濟的影響。

有分析人士表示，下調評級展望或導致這些銀行海外發債成本上升，但對境內影響不大。