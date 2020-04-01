【新冠肺炎】出口貨物在天上飛了一圈又被運回中國

運力暴跌、運價暴增，全球航空貨運業陷入蕭條，中國出口貨物面臨一系列不可預知的風險。

《經濟觀察報》周二（31日）報道，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）期間，航線一天一變、運費一天一漲，造就了國際貨運業數十年未有之「怪」現狀。

賀美玲是山東康拜得國際物流主管空運業務的副總經理。3月初，她接到客戶的發貨需求：有一批化工品、原料藥，要從北京首都國際機場通過航班發往秘魯利馬國際機場。但新冠肺炎疫情在全球範圍內不斷加重，數十個國家舉國「封城」，大量國際空運航線因停航、停港而停運，僅存的貨物艙位遭哄搶，一票難求。在賀美玲的一再催促下，客戶終於在3月10日以每公斤46元（人民幣‧下同）高價搶訂了艙位。

疫情引發的不可抗力因素正在影響國際航空運輸業。圖為，2020年3月16日 ，工作人員在瀋陽桃仙國際機場將捐贈給日本的防疫物資裝機。（新華社）

到了3月15日、航班起飛前，貨物運價卻一飛沖天，比此前的訂艙價又漲了27元，總運價達到了73元，高出去年同期3倍以上！3月16日，這批貨物抵達墨西哥城中轉機場，正準備飛往秘魯利馬機場時，賀美玲突然接到墨西哥機場方面的通知稱，轉運的航空公司突然取消了航班，這批原料藥也被迫滯留在墨西哥城機場。

3月17日賀美玲又突然接到原承運航空公司的通知，稱能夠聯繫其他航空公司繼續轉運，但運費要相應增加。

報道稱，更為戲劇化的是，3月16日，濟南雅途物流服務公司代理的一宗從北京飛波蘭華沙的貨物：飛機剛剛在華沙機場落地，卻被突然告知該國已關閉了物流通道，只允許人員入境，貨物一概拒絕入關。最終，這批出口貨物在天上飛了一圈，又被運回中國，而貨主還要負擔來回雙倍的運費。

報道指出，在全球性疫情當中，中國國內企業與海外客戶都將面臨着原材料價格、人員工資、運費以及防疫開支等經營成本的大幅增加，很可能還會因不可抗力遭遇交易對方延遲付款、貨物丟失、壞賬、違約等一系列不可預知的風險。