【滙控渣打停派息】恒生中銀無意改派息政策　專家指內銀可避險

新冠肺炎導致全球經濟陷入停擺狀態，有獅王之稱的滙豐控股（0005），以及渣打集團（2888）宣布不派發去年末期息及停止回購。市場人士關注一眾以高息見稱的銀行股，會否跟隨兩大行，停止派發股息？《香港01》向多間已上市的本地銀行查詢，其中恒生銀行（0011）及中銀香港（2388）回覆，會維持現行派息政策。

對於滙控及渣打停止派息，金管局指出，目前未見有需要要求香港銀行暫停派息或回購股份，會繼續密切留意疫情影響；又指出本港銀行平均資本充足比率超過20%，遠高於最低監管要求。

恒生去年全年派息8.2元

滙控旗下恒生回應《香港01》查詢時表示，該行在香港聯交所獨立上市，現時沒有計劃更改派息政策。

恒生又指，在釐定派息水平時，會考慮盈利能力、監管規定、發展機遇及經營環境等因素。

每季均會派息的恒生，去年派發第4次中期息4元，而首3次中期息均為1.4元，全年派息8.2元。

中銀香港：該行目前派息區間合理恰當

中銀香港（2388）表示，該行目前沒有更改派息政策的計劃。該行又指，在制定派息規劃時，該行會綜合考慮股東的回報、監管的要求，以及自身銀行長期業務發展的客觀需求。目前該行40%至60%的派息區間仍是合理和恰當的，兼顧了股東的利益和該行的長遠發展。

中銀香港去年末期息99.2仙，全年派息1.537元。

中銀香港表示，該行目前沒有更改派息政策的計劃。

大新：未接獲監管指引促本地銀行撤派息

大新銀行（2356）回覆指，暫時未有接獲任何香港監管指引，要求本地銀行取消派發股息。東亞銀行（0023）回覆指，已根據2019年度業績公告所述的股息日期，於今天（1日）向股東派發第二次中期息，該行董事會將會按照一貫的股息政策，來釐定股息水平。

專家：內銀股料不跟風停派息

滙控、渣打等歐洲大行停派息，一眾內地銀行股又如何？光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，停派息風氣蔓延到內銀股的機會不大，經今次事件，內銀吸引力相對提升，但若肺炎疫情蔓延全球的情況影響到業績，個別內銀有可能派息減少。

不過內地經濟今年上半年料表現較差，內銀或會被要求「讓利」，盈利或會受壓，壞帳風險亦會提升，而且內地若將來減基準利率，但不減存款息率，內銀淨息差收窄。他預料一眾內銀股價難大升，甚至個別股價下試更低水平。

林嘉麒﹕基金或換馬至內銀股

宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒相信，內銀股在今次事件上會有避險作用，指若有基金本來持有滙控、渣打，會有可能減持該兩股份，而轉持股息回報率可達6%至7%的內銀股，惟內銀普遍一年只派一次息下，部分資金或流到本地銀行股。

然而，他認為一般投資者若選擇持內銀股，需注意內銀壞帳風險，不良貸款會否增加，且內銀未來貸款息率或呈持續下跌趨勢，終或影響內銀盈利價值，直言內銀股息回報率「今年有機會低啲」。