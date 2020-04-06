【滙控失息】滙豐取消派息　小股東感晴天霹靂

滙豐控股（0005）於上周三（1日）宣布，因應英倫銀行旗下審慎監管局要求，宣布取消去年第4次中期息，今年亦不會派息及回購。消息公布後小股東相當驚訝之外，更感到自身利益受損，個別小股東決定籌組「滙豐小股東權益大聯盟」，要求滙控董事局考慮以股代息，並有意入稟法院。《香港01》在場直播該權益大聯盟記者會，讓讀者了解該組織的最新行動。

順裕資產管理代表葉先生指，滙控突然取消派發股息，令一眾小股東表示極度遺憾。他表示，順裕資產管理是受客戶委託，召集小股東一同向滙控追討損失。

順裕資產管理又提到，滙控屬三大恒指成份股，有特別代表性，不少工具與恒指相關，牽連甚廣，除了影響直接持有的股東，亦包括廣大市民的強積金，認為除淨效果影響投資表現。機構認為，除淨不派息將會動搖滙控的誠信，加上開立先例，亦令機構投資者失去信心。

小股東黃女士於記者會上指出，對滙控取消派息兼不派紅股，感到晴天霹靂。（余俊亮攝）

滙控股東黃女士表示，雖然她明白投資有風險，早前已持有1萬股滙控，除淨前再買入1萬股，直至4月1日集團宣布取消派息，但又沒有紅股分派，對於此消息感到晴天霹靂，更言「不如唔好叫HONG KONG BANK，叫UK BANK」。她更指自己已一把年紀，滙控股價已「等緊啲錢嚟救命」。她又提到自己每年要供保險，涉及5萬元，一心以為股息收入可以幫補，目前未知有何打算。

另一名小股東李小姐質疑，日後該行是否可以將股東資金挽救英國經濟。（余俊亮攝）

另一滙控股東李女士稱，一直認為買入滙控有息收，自己亦聽從政府所講自製年金，以為每月有萬多元股息收入，即使股價下挫都可以慢慢守。她直言「滙控好似賊」，宣布派息後，竟然一句說話就取消派發，並質問是否日後經濟差便可以將股東的錢去救助英國，更指「第日存款係咪可以唔畀返我哋？」

聯盟發起人Ken Lui呂先生表示，自己18歲持有滙控，對公司有情意結，對於滙控取消派息，大聯盟的成員均感到好震驚及憤怒。他認為，除淨股價下跌，取消派息決定後股價進一步下跌，質疑滙控企圖操縱市場，呼籲監管機構儘快堵塞漏洞。

聯盟發起人之一的Mr. JK（圖右）於會上公開邀請任志剛先生加入聯盟。（余俊亮攝）

另一聯盟發起人Mr. JK表示，滙控取消派息會衍生不同問題，包括目前除淨前的股息價值，將會歸益於除淨後買入股票的股東；另外除了本地小股東的申訴，大聯盟亦收到本地以外的求助，影響滙控的印象。他又提及到前金管局總裁任志剛接受媒體訪問時表示，「作為一間公司承諾派息後不派發怎會是對的？」。Mr. JK更於會上公開邀請任志剛先生加入聯盟。