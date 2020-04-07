【新冠肺炎】友邦向港澳市民及客戶推2019冠狀病毒病免費保障

新型冠狀病毒疫情未止息，友邦香港進一步提升免費保障，宣布為香港及澳門市民以及友邦香港及澳門個人及團體保險客戶和摯愛，提供免費2019冠狀病毒病保障。即日起至6月30日，下載「友聯繫」流動應用程式並登記成為新用戶，填妥網上註冊表格後，若不幸確診2019冠狀病毒病，即可獲發「診斷賠償+」15,000港元/澳門幣，若因染上2019冠狀病毒病而不幸離世，將再獲發放150,000港元/澳門幣的「恩恤金」。

有關免費2019冠狀病毒病保障，非友邦香港及澳門個人及團體保險客戶的港澳市民，只須下載「友聯繫」流動應用程式並登記成為新用戶，填妥網上註冊表格後，將會收到一封確認電郵，他們及兩名18歲以下的子女便可享有此免費保障。

若友邦香港及澳門個人及團體保險客戶已下載「友聯繫」流動應用程式並登記成為用戶，他們以及18歲以下的受保子女，便可自動享有免費2019冠狀病毒病保障，而他們更可為額外兩名18歲以下子女（非受保人），在「友聯繫」流動應用程式填妥網上註冊表格，獲取此項免費保障。

友邦香港及澳門首席執行官顧培德表示，今次疫情是一個艱巨的挑戰，公司在此時進一步擴大保障範圍，並涵蓋港澳市民和客戶，讓他們有機會獲得免費保障，希望這份實質支持在這個非常時期，能成為眾人的後盾，讓大家安心專注其他生活上重要的事情。