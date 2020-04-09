【新冠肺炎】疫情致特朗普家族身家一個月蒸發10億美元

新冠肺炎（COVID-19）大流行給全球經濟蒙上了陰霾，不少億萬富豪的身價一下子就減少了好幾億美元，有些人甚至直接從富豪榜上消失，而且2020年的億萬富豪人數也比一年前要少。

美國《福布斯》雜誌4月7日發佈了最新全球億萬富翁年度排名。2020年富豪榜中共有2,095位億萬富豪，少於2019年的2,153位。另外，1,062人的資產都出現縮水，主要原因是市場的動盪和新冠肺炎的流行。

就拿美國總統特朗普（Donald Trump）來說，《福布斯》公布的數據估算其淨資產在一個月時間內蒸發了10億美元，總身價下降到了只有21億美元。據悉，特朗普在佛羅里達州南部的度假村，包括特朗普多拉爾高爾夫球俱樂部，都因新冠疫情而關閉。而這些機構是特朗普家族企業收入的主要來源。

亞馬遜創始人傑夫·貝索斯依舊佔據榜首，但淨資產也下降了180億美元，總身價為1,130億美元。不過，《福布斯》雜誌指出，貝索斯身價下降主要是受離婚一事的影響。而他的前妻則是離婚案的受益者，以360億美元的淨資產成為新晉億萬富豪，而且排在第22位。

位於美國南部佛羅里達州度假勝地棕櫚灘的海湖莊園，佔地約8萬平方米，是美國總統特朗普名下的一處私人莊園。（新華社）

據美國《邁阿密先驅報》報道指出，《福布斯》的這份排名在3月18日的時候就已出爐，也就是說，它估算的數據在一定程度上反映了到目前為止新冠肺炎疫情的影響。