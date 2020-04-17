金沙中國與母企均不派息　《彭博》﹕LVS擬收購渡假村

金沙中國（1928）今日宣布不會派發2019年末期息，其母公司Las Vegas Sands（LVS）亦宣布不派息股息。《彭博》引述消息人士指出，LVS正物色收購渡假村。

對於LVS不派息，公司主要股東Sheldon Adelson指出，為渡過位於新加坡及美國賭場關閉，及澳門賭場業務大跌，不派息安排可以強化公司財務水平。他又指出希望疫情可以盡快過去，屆時可以發現不少戰略投資機會。

去年LVS合共向股東派發23.7億美元股息，其中Sheldon Adelson收取了12.2億美元。

LVS會繼續對新加坡及澳門項目進行投資，預料在及項目涉及投資額為55億美元；同時亦留意在日本及紐約城的投資機會。

續投資澳門及獅城項目

報道又引述消息人士指出，LVS正考慮收購渡假村，又指出Sheldon Adelson有意在行業收縮期間，能以折扣價收購項目。消息人士指出，Sheldon Adelson對能位於熱門旅遊地點，並集中於會議及展覽業務的渡假村項目感興趣。

Sheldon Adelson於周二為特朗普考慮如何重啟經濟的顧問之一。受到新冠肺炎疫情衝擊，美國所有賭場均關閉，對賭場業務帶來嚴重衝擊。不過LVS已明言會繼續向員工支薪，包括貼士，並明言無須政府援助。