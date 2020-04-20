【新冠肺炎】美聯儲連番出招後　還剩哪些大招？

為應對新冠肺炎疫情，美聯儲（FED）資產負債表規模連創紀錄。美聯儲對市場的干預程度已經明顯超過2008年。

據《21世紀經濟報道》今日（20日）報道，聯儲局於上周四（16日）發佈的數據顯示，4月15日美聯儲資產規模達到6.4萬億元（美元‧下同），比一週前高出近3,000億元。美聯儲繼續走在快速「擴表」的道路上。

3月以來，為應對新冠肺炎疫情對美國經濟和金融市場的衝擊，美聯儲啟用了貨幣政策工具箱中幾乎所有的危機應對工具，更史無前例地直接進入信用市場購買企業債和債券ETF。與之相應的，則是美聯儲資產負債表規模連創紀錄。

2020年3月13日，在洛杉磯的酒店培訓學院，加入工會的酒店員工在地下車庫排隊申請失業救濟。（AP）

報道指出，截至目前，美聯儲對市場的干預程度已經明顯超過2008年。除了TAF（定期標售工具）和TSLF（定期證券借貸工具）以外，次貸危機爆發後的貨幣政策工具已經全部啟用。

TAF是美聯儲向存款機構拍賣長期資金。2008年，美聯儲分別創設了期限為28天和84天的TAF。與貼現窗口相比，TAF保證參與機構的匿名性，避免「污點效應」。TSLF是美聯儲允許一級交易商以合格抵押證券為擔保，交換一籃子國債類抵押品（國庫券、國債、通脹指數債券）。合格抵押品包括美國國債、投資級企業債、市政債券、MBS和ABS。TSLF使參與者可以獲得債券回購市場需要的抵押物，從而獲得流動性。

在美聯儲已經啟動開放式QE，而且資產負債表快速膨脹的情況下，TAF和TSLF的作用並不大，美聯儲重啟這兩個工具的可能性很小。

根據美聯儲目前已經出台的所有貨幣政策工具，美聯儲已經能夠向股票投資者以外的其他所有市場主體直接進行精準的融資支持，貨幣政策的傳導效率明顯提升，各類市場的流動性緊缺有望得到緩解。

但值得注意的是，風險最高的股票ETF和低等級的高收益企業債（評級為BB-/Ba3以下）並不包含在美聯儲的「救市」範圍內，資產之間的風險傳染可能導致部分融資機制的效果不及預期。

面對此次疫情引發的流動性危機，美聯儲幾乎一次性用盡了貨幣政策工具箱的所有儲備，而就在市場擔憂後續彈藥不足之時，美聯儲又新設多項融資機制，並將火力集中在了解決核心問題——信用市場風險，防止流動性危機進一步演化為債務危機，從而不可避免地走向經濟衰退。

但目前市場擔憂，美聯儲的貨幣政策空間已十分有限。

市場人士關注會當局會否直接買股

資產購買層面，市場密切關注美聯儲是否會進一步購買股票。《聯邦儲備法》禁止美聯儲直接購買企業債和股票，若要解禁，必須修改法案並提交國會批准。另一種方法是美聯儲與財政部聯手，啟用《聯邦儲備法》第13條第3款賦予的緊急貸款權力，設立SPV，並由財政部注資和擔保損失，類似此次設立的PMCCF、SMCCF和TALF。

利率層面，若效仿日本和歐洲央行實施負利率政策，長遠來看將進一步削弱貨幣政策的刺激效果，放大金融體系的整體脆弱性，美聯儲主席鮑威爾明確表示，此類政策「不適合美國」。

另一方面，隨着疫情廣泛傳播與防控措施升級，美聯儲已無法獨自應對總需求的斷崖式下跌，財政政策的協同發力迫在眉睫，備受期待的2.2萬億元刺激計劃已經出台。參照次貸危機爆發之後，當時財政刺激計劃從提出到實施落地，時滯為10周至30周，最慢的一項政策耗時112周。財政刺激計劃的實施進度和效果將是近期市場面臨的主要不確定性。

4月15日，美聯儲資產規模已達到6.4萬億元，較3月18日增加1.7萬億元。3月以來，美聯儲資產規模擴張速度已遠遠超出QE1至QE3時期。

是靈丹妙藥或打開潘朵拉盒子

根據美聯儲公布的信息，可對美聯儲資產負債表的擴張速度進行粗略估算。PMCCF（一級市場公司信貸工具）、SMCCF（二級市場公司信貸工具）和TALF（定期資產抵押證券貸款工具）三項合計，上限為8,500億元，Main Street Lending Program（大眾企業貸款計劃）的上限為6,000億元，MLF（市政流動性便利）上限為5,000億元。若以上資金在上半年投放到位，再加上日常的國債、MBS購買和回購操作（粗略估計為每月3,000億元），預計6月末美聯儲資產規模將接近9萬億元，9月末將接近10萬億元。

未來幾個月內，市場將見證美聯儲資產負債表擴張至前所未有的規模。而疫情對金融市場的衝擊尚未結束，對經濟基本面的影響才剛剛開始。至於此次危機之下，美聯儲打開的貨幣政策工具箱，到底是力挽狂瀾的靈丹妙藥，還是潘多拉的魔盒，這個問題將留給「後疫情時代」來慢慢解答。