【新冠肺炎】中電AGM有特別安排　現場股東限50人　必須預先登記

鑑於新型冠狀病毒疫情，中電控股（0002）宣布一系列有關2020股東周年大會（年會）的重要安排。

原定於2020年5月8日假座九龍紅磡灣香港嘉里酒店舉行的年會將如期進行。惟為保障股東及其他出席年會人士的安全，集團將作出特別安排。

中電將把親身在會場出席年會的股東人數限定為最多50人，出席的股東必須預先登記。有興趣的股東可於2020年4月27日下午5時前，登入網站 https://clp.to/AGMregistration 進行登記。獲接納能親身出席的股東將收到通知，並須於年會當日攜同通知書副本。

另外，為配合香港政府的公共衞生措施，中電將在年會會場實施以下安排︰

1. 獲接納親臨年會會場的股東必須攜同及提交已填妥的健康和旅遊申報表。申報表可從公司網站下載;

2. 所有獲接納親臨年會會場的股東須即場進行體溫檢測。股東若有新冠病毒的症狀，將不可進入年會會場;

3. 中電不會向親臨年會會場的股東贈送紀念品;及

4. 現場將不提供茶點。

中電正採取預防措施，以盡量減低新冠病毒傳播的風險，然而相關風險無法完全消除。因此，集團強烈建議年長、身體虛弱或有潛在病患的股東，均不應親身出席年會。

會場內不提供茶點

2019年，中電成為首間香港上市公司舉辦混合模式年會，讓股東不用親臨會場，也可透過網上平台參與會議。今年，中電將再次舉行混合模式年會,並提升了網上平台的容量，讓更多股東能在家中或辦公室參加。

集團鼓勵股東透過網上平台參與2020年會，或委派代表投票,以降低新冠病毒在社區傳播的風險。為表謝意，集團將向透過以上方式參與年會的股東贈送紀念品一份。待疫情減退，股東可前往中電指定辦事處領取紀念品。