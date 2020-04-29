【美股】聯儲局撐經濟及市場憧憬抗疫藥物有效　三大指數全升

亞太區股市今日普遍上揚，歐洲股市承接亞太區股市升勢之餘，更在治療新型肺炎藥物有新消息帶動，升幅擴大。

【04:10】三大指數升超過2%

美股全日表現造好，市場憧憬瑞德西韋在治療新型肺炎發揮作用，加上聯儲局公布議息結果，維持息口不變，並承諾會用一切工具支撐經濟，為三大指數都錄得升幅收市。

道指報24633.86點，升532.31點，升幅2.21%；納指報8914.71點，升306.98點，升幅3.57%；標普500指數報2939.51點，升76.12點，升幅2.66%。

【03:12】道指升超過600點

瑞德西韋對協助治療新型肺炎初步有正面作用，令外界憧憬可以提升治療速度，帶動美股三大指數穩步上揚。道指報24722.12點，升620.57點，升幅2.57%；納指報8930.90點，升323.17點，升幅3.75%；標普500指數報2950.21點，升86.82點，升幅3.03%。

【02:17】聯儲局宣布維持利率接近零

聯儲局公布議息結果，一如外界預期維持息口不變。道指曾一度短暫收窄升幅，但隨即反彈，目前報24638.71點，升537.16點，升幅2.23%；納指維持升勢，報8884.87點升277.13點，升幅3.22%；標普500指數報2935.42點，升72.03點，升幅2.52%。

【01:00】歐洲股市普遍上漲

歐洲股市主要都以升勢收市，外界對瑞德西韋治療新型肺炎的臨床測試結果感到正面，再加上巴克萊及渣打銀行的盈利表現理想，刺激銀行、能源及旅遊等股份上升，英國富時指數報6115.25點，升2.63%；德國DAX指數報11102.90點，升2.83%；法國CAC指數升2.22%，報4671.11點。

【00:05】美股持續造好

美股在中午時段持續造好，道指報24663.39點，升561.84點，升幅2.33%；納指報8883.54點，升275.81點，升幅3.20%；標普500指數報2939.32點，升75.93點，升幅2.65%。

【22:35】6月油價升幅收窄 油股再上漲

6月WTI期油升幅收窄，盤中一度升近三成，最新升25%。

西方石油漲8.7%；阿帕奇石油升9.2%；馬拉松石油抽高6.6%；埃克森美孚升4.3%；雪佛龍漲4.2%。

【22:25】銀行股集體上漲 德銀低位累彈五成

銀行股集體炒上，德銀漲近一成，較3月中低位4.99美元累漲50%；美銀升3%；富國銀行漲3.4%；「大小摩」升逾2%；高盛抽高2.5%。

【21:35】航空郵輪股續炒上

美國航空、聯合大陸航空勁升逾一成；達美航空漲逾7%；挪威郵輪、皇家加勒比郵輪、嘉年華郵輪同樣升超過10%。

波音早前宣布裁減一成員工的計劃，股價漲逾半成。

【21:30】美股三大指數高開約2%

道指最新升逾400點，抽高至24500點以上；納指最新升2.3%，報8800點；標普最新升逾2%，重上2900點水平。

Google母公司Alphabet昨日公布業績，最新升9%；Facebook升逾4%；Twitter漲4%。

【21:02】吉利德復牌曾漲約10%

吉利德科學美股盤前因公佈重要消息停牌，恢復交易後一度漲約10%。

【20:50】吉利德科學藥物試驗達標 道期一度拉升400點

吉利德科學旗下藥物「瑞德西韋」的新冠臨床試驗，已達到主要評估指標。瑞德西韋在5天和10天的治療組中都有良好的耐受性，患者的臨床狀態出現改善。預期第二次簡單試驗的前600名患者結果將於5月底出爐。

道指期貨一度抽高逾400點或1.6%，高見24467點；納指及標普期貨最新升1.5%。

【20:41】道指期貨升幅擴至逾300點

美國三大指數期貨升幅擴大，道指期貨最新報24383點，升338點或1.4%，標普期貨升37點或1.3%，最新報2904點，納指期貨最新報8841點，升122點或1.4%。

【20:38】歐洲股市升幅擴大

歐洲股市升幅擴大，英國富時指數最新報6043點，升85點或1.4%，德國DAX指數最新報10907點，升112點或1%，法國CAC指數最新報4595點，升25點或0.6%，西班牙IBEX指數最新報6916點，升79點或1.2%，意大利MIB指數最新報17800點，升123點或0.7%。

【17:04】6月紐油升近15%

油價上揚，6月紐約期油升14.7%，每桶最新報14.15美元；布蘭特期油最新報21.35美元，升4.4%。

【17:02】美三大指數期貨上揚

美國三大指數期貨上揚，道指期貨升189點或0.8%，最新報24234點，標普期貨最新報2894點，升27點或1%，納指期貨升8820點，升100點或1.2%。

歐洲股市走勢個別，英國富時指數最新報6006點，升47點或0.8%，德國DAX指數最新報10824點，升29點或0.3%，法國CAC指數最新報4565點，跌4點或0.1%，西班牙IBEX指數最新報6874點，升37點或0.6%，意大利MIB指數最新報17797點，升120點或0.7%。