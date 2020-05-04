屈臣氏5月中發售自家口罩　賣79.9元30個

屈臣氏宣布5月中將在門店發售自家口罩！屈臣氏表示，旗下的屈臣業實業將改建部分廠房設施，設立無塵車間生產線，並在屈臣氏推出於香港製造的自家品牌口罩，首批口罩將於5月中旬於香港屈臣氏分店及電子商店陸續公開發售。

逐步擴至月產1,000萬個口罩

廠房設有6條全天候自動生產線，員工不分晝夜生產口罩，每星期均有一天停產以便進行定期紫外線消毒，並清潔廠房環境及設備，確保衛生安全。集團預計，每月產能將能逐步擴充至1,000萬個。

屈臣氏自家品牌口罩 WatsMask WeCare （30片, 175x95mm）售價為79.9元，易賞錢會員可享獨家優惠價69.9 元。口罩採用三層過濾防護設計，為獨立包裝，經SGS測試符合B.F.E. 及P.F.E 細菌及顆粒過濾率≥ 99%，所有口罩批次亦已安排ASTM Level 1 & 2 認證。

集團於3月決定開始籌備口罩生產，在一個月內改建位於大埔的屈臣氏蒸餾水廠房的部分設施，廠房設有6條全天候自動生產線，員工不分晝夜生產口罩。（公司提供圖片）

香港屈臣氏董事總經理李家樂表示，今年是集團的以愛連繫之年 (Year of Love)，希望在疫情期間仍能為香港人帶來更多關愛。集團明白大眾對防疫產品的急切需要，相信自家生產的口罩能為顧客帶來保證及安心。