港交所季績遜預期　反是低吸機會？　專家分析三大利好

因投資損手，港交所（0388）今年首季純利按年跌13%至22.62億元。季績遜預期，加上行政總裁李小加宣布明年不續約，拖累股價昨挫2.8%，周五（8日）亦逆市走低，最低見243元。分析認為，投資風險次季受控，港股交投受港股通刺激，加上憧憬中概股回流上市等方面，仍利好港交所。

投資風險受控

摩通報告指，港交所季績表現或令股價短期未能跑贏市場，但長遠而言仍對港交所看法正面，主要受港股通支持。高盛則指，港交所投資收益較預期疲弱，收入低於預期6%，但如港交所投資收入可勝預期，或者MSCI中國A股指數的期貨合約推出，可刺激股價上升。

第一上海首席策略師葉尚志認為，港交所受累首季投資虧損，但公司已在減低集體投資計劃的風險，包括在首季贖回14億元，及上月再贖回19億元，增加現金比例，認為投資風險已控制，對整體主營業務影響不大。

市況波動，港交所首季日均成交金額按年增20%至1,209億元。（資料圖片）

港股成交有結構性提升

不過，港交所首季受惠交投暢旺，各業務按年均錄增長，現貨業務收入漲27%，交易後業務收入升近19%，首季「滬深港通」收入亦大增74%。

但次季市況波動減少，問到會否影響港股交投。葉尚志指，港股去年日均成交870億元，但要留意去年10月末小米（1810）、美團（3690）相繼進入港股通，認為港股成交已有「結構性提升」，故次季成交「起碼有個底」，能夠維持增長。

市場盛傳京東及網易等將回流本港身第二上市。（資料圖片）

憧憬中概股回流

除港股成交有結構改變，葉尚志認為，中概股回流亦可憧憬成交向上。他指，若京東、網易等中概股成功回流本港，而阿里巴巴（9988）未來納入港股通，甚至納入恒指或國指等，都將刺激港股整體交投，有利港交所。

他又指，新經濟股是世界大趨勢，港股由地產股壟斷，後來轉為大型H股，其後騰訊（0700）、舜宇（2382 )等科技行業陸續加入，隨著未來阿里及美團等互聯網龍頭有望納入指數，港股將更有代表性。