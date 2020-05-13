傳中資晶片生產商　不能使用美國供應商部件

中美貿易關係緊張，中國作為晶片應用大國，市場上任何一點關於半導體產業的消息，都會引發不小的「風波」。

《證券時報》報道，5月12日晚，一條關於半導體的新聞在網絡廣泛傳播。據《科創板日報》報道，記者12日晚間從供應鏈獲悉，美國半導體設備製造商LAM（泛林半導體）和AMAT（應材物料）等公司發出信函，要求中國國內從事軍民融合或為軍品供應集成電路的企業（如中芯國際（0981）和華虹半導體（1347）等），不得用美國清單廠商半導體設備代工生產軍用集成電路，同時「無限追溯」機制生效。

美國是公認的世界第一大半導體產業強國，中國對其有一定的依賴性。圖為，中國澳門大學自主設計的模擬數字轉換器晶片。（新華社）

上述消息發佈後，中信證券電子組立即詢問相關上市公司，中芯及華虹表示未收到類似函件。此外，中信證券還表示已與消息來源《財聯社》確認，對方表示相關描述不準確，中芯國際和華虹半導體和此事件無關，並未收到類似信函，致歉並確認隨後會修改相關稿件。

中信證券電子組稱，應用材料、泛林是中芯和華虹重要設備供應商，供應商無緣由發函給下遊客戶從商業角度考量邏輯不合理，除非美國相關部門授意，真實性需進一步確認消息來源。如中芯在3月公吿就披露了採購自泛林、應用材料、東京電子的設備訂單，分別為6億美元、5.4億美元、5.5億美元，採購金額較大。

不過，中信證券電子組表示，美國政府近幾個月以來持續對華加大半導體領域相關限制措施，一則尚未經證實的消息廣泛傳播，顯示了中美互信消失之後的杯弓蛇影。不論消息是否屬實，都會加速半導體設備、材料、製造領域的國產化替代。

該報道稱，諾德基金基金經理劉先政認為，隨著中國國內新建的晶圓廠陸續實現量產，全球半導體產業鏈逐漸向中國轉移，國內銷售的晶片的國產佔比有望在2023年提升至20%。