長和李澤鉅﹕公司業務及地域多元化　可應對逆境

長和（0001）主席李澤鉅於股東會上指出，新冠肺炎疫情嚴重影響全球經濟，不同行業或多或少均受影響，均公司業務及地域分布多元化，財務根基深厚，相信可以應對逆境。

他指出在目前環境下，各行各業均在「捱」，惟公司應該全球眾多公司中，最能抵禦逆風的公司之一；縱使在現時艱難情況，公司仍獲得「A」級信貸評級，顯示財務非常健全。

市場有危便有機

他指出在嚴峻的疫情下，生意難免受影響，可是公司手上持有的資產，均屬優質資產，待社會復甦後，相信總會用到公司旗下服務，有信心一定會跑出。他相信疫情只屬短暫，一定會過去，不會影響公司投資策略。他又認為市場是有危就有機，在困難時期亦是尋求機會的時機，公司會作出兩手準備。

聯席董事總經理兼執行董事霍建寧指出，長和旗下電訊業務生意未受影響之餘，因市民留在家中，反而使用電訊服務人士增加。基建業務表現穩健，電燈及用氣均為生活必需品，所以電訊及基建業務未受太大影響。

歐洲零售店重開 生意理想

至於旗下赫斯基業務方面，霍建寧指出生意欠理想與疫情無關；並指出赫斯基生意在油價每桶處於38美元時，才可以達到收支平衡，惟現時仍低於30美元，所以不單止錄虧損，在今年首季更錄得一筆資產減值。不過就如早前公布的消息，赫斯基每年的虧損，可由澳洲電訊業務合併帶來的龐大收益彌補。

零售業務方面，霍建寧指出在今年1﹑2月時，95%位於內地屈臣氏店舖需要關閉，不過不少分店從3月起重開，並開始有收益，4月銷售更回到疫情前80%。從今年4﹑5月開始，部份在歐洲及英國的零售店舖未能營業，可是在香港及亞洲的分店，可以彌補在歐洲地區損失。歐洲店舖近日已重開，生意理想，重開後數天，生意額按年增50%，甚至100%，若能夠繼續開舖，相信零售業務在下半年成績可被接受。

港口業務方面，港口吞吐量從年初至今已跌7至8%，利潤受到影響。