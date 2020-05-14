保誠首季亞洲年度保費等值銷售插水24%　香港生意瀉50%

英國保誠（2378）公布2020年股東週年大會之業務最新情況，亞洲年度保費等值銷售額整體為9.86億美元（76.9億港元），較2019年第一季度跌24%，反映新型冠狀病毒對中國內地及香港的影響。

在較早實施限制措施且內地訪港旅遊大幅減少的香港及中國內地，年度保費等值銷售額分別減少50%及19%，香港及中國內地以外的亞洲年度保費等值銷售額升1%。亞洲有效業務表現穩健，經調整經營溢利上升14%。

在美國，今年第一季度的年度保費等值銷售額為6.31億美元（49.2億港元），按年升25%及較2019年第四季度升19%。儘管機構年度保費等值銷售額較2019年第四季度增加，但於2019年後期至今年第一季度，因應不斷變化的利率環境而對定額及定額指數年金進行重新定價，導致零售銷售額下降。各產品系列實施的價格措施，加上病毒相關限制措施令顧問接觸潛在客戶受限，均可能令短期銷售水平大幅下降。

在非洲，年度保費等值銷售額增長43%至3,000萬美元（2.34億港元）。

集團當地資本總和法狀況穩健，於今年3月31日的股東盈餘估計為111億美元（865.8億港元）及股東覆蓋率估計為302%。

上月發行10億美元優先債

Prudential plc集團執行總裁Mike Wells表示，集團於4月發行10億美元優先債，此舉增加了集團的流動資金並支持其投資亞洲潛在新增長機遇的能力。近期投資包括與TMB Bank新建立長期戰略合作夥伴關係以擴大在泰國的業務版圖，及調配營運資金開拓緬甸及老撾等新市場。

他說，今年第一季度，集團從地域、渠道及產品方面分散發展業務，助香港及中國內地以外的年度保費等值銷售額較上個期間增長1%，但今年3月銷售額因多個亞洲市場實施新冠病毒相關限制措施而受到不利影響。隨着其他亞洲市場保持社交距離的措施升級，可見2020年第二季度的銷售環境將依然嚴峻。

亞洲第二季度銷售環境料嚴峻

集團繼續籌備首次公開發售Jackson的少數權益，並積極評估將Jackson設立為一項獨立業務的其他方案，集團將於8月發布的集團2020年半年度業績內提供有關進展的最新情況。

在亞洲，對代理人的招募、選聘、培訓及（在可能的情況下）授權均已轉移至線上進行。為幫助分銷商在適當社交距離下安全運作，集團與監管機構保持緊密合作，以擴大可進行虛擬銷售的產品數量。在香港，集團有超過25%的產品目前可按此方式進行銷售，而在中國內地、馬來西亞、新加坡、越南及菲律賓，目前大部分產品銷售均無需客戶及代理人當面接觸。

總體而言，與約三分之二年度保費等值銷售總額（基於今年第一季度內實現的銷售組合計算）等值的產品現均可進行虛擬銷售。截至本月6日，集團約1.95萬位同事中約有75%在進行遠程辦公，而成本未見明顯增加。