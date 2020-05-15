國泰：首四個月虧損45億元　四月份每日載客量少於500人

受「新冠肺炎」疫情影響，不少國家及地區均實施「封關」，令航空業大受影響。國泰航空（0293）公布，截至四月為止，集團旗下國泰航空及國泰港龍，已錄得未經審核的虧損45億元。

集團指，香港及多國政府實施嚴謹的旅遊限制及檢疫措施，上月已因應需求疲弱而大幅削減97%運力。兩航空公司於4月份合共載客13,729人次，按年大跌99.6%；4月份的收入乘客千米數按年減少99.3%；乘客運載率下跌62.3個百分點至21.7%；以可用座位千米數計算的運力則下跌97.3%。

今年首四個月，載運乘客人次較去年同期下跌64.4%，運力下跌 49.9%；收入乘客千米數則下跌59.1%。

國泰首四個月，載運乘客人次較去年同期下跌64.4%，運力下跌 49.9%。（資料圖片）

貨運量方面，上月運載貨物及郵件合共84,634公噸，按月下跌48.3%；月內貨物及郵件收入噸千米數按年減少37.3%；運載率上升7.6個百分點至70.1%；以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌 44.1%；今年首四個月，載運貨物量較去年同期下跌26.6%，運力下跌 25.4%；貨物及郵件收入噸千米數則下跌 20.6%。

未來數月財政前景非常暗淡

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，疫情大流行對業務的衝擊依然空前嚴重。今年截至四月為止，集團旗下國泰航空及國泰港龍，已錄得未經審核的虧損45億元；財政前景至少在未來數月仍然非常暗淡。

他又指，集團上月僅運作少數基本客運航班往來14個目的地，月內乘客需求持續下跌，每日載客量少於500人。政府禁止旅客來港過境，加上出境旅遊需求極微，所以在有限的乘客當中，大部份為由北美和英國等地返港的入境旅客。

公告中引述國際航空運輸協會（IATA）分析報告，指COVID-19危機將導致今年全球航空客運收入劇跌3,140億美元，較去年減少55%；其中又以亞太區航空公司的收入跌幅最為顯著，高達1,130億美元，乘客需求按年下跌50%。

林紹波指出，業界大都認為國際旅遊的需求要待數年才能恢復至疫症前的水平。而國泰作為以港為家的航空公司，並沒有境內航線網絡可以受惠。他指，早前已宣佈將會在未來兩個月營運少數基本的客運航班。雖然打算稍為增加客運航班運力，由五月的3%增至六月的5%，惟計劃亦需視乎政府放寬防疫措施的力度。

國泰估計，五月每日平均載客量將會維持在大約 500人次。（資料圖片）

料五月每日平均載客量維持約500人次

他指，現階段仍未見到任何情況會改善的跡象，預料五月每日平均載客量將會維持在大約 500人次；商務及休閒旅遊在可見未來仍會嚴重受壓。

整體而言，集團不期望旅遊需求在頗長時間內會有任何實質的回復。他表示，航空業正面對有史以來最嚴峻挑戰，現正全面評估業務所有範疇，確保在危機過後，集團依然強健及具競爭力。全球過去數月經歷翻天覆地的巨變，必須盡一切努力適應新形勢及保障公司的未來。