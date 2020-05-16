先施曾為中國四大百貨公司之首　為第一家於香港上市百貨公司

作為中國四大百貨公司之一的先施百貨，其母公司先施（0244），昨晚宣布賣盤予偉祿集團（1196），總代價約5億元。偉祿已明言會繼續維持先施現有業務。

先施為本港首家百貨公司。創辦人馬應彪在1900年於中環皇后大道中開設首間先施百施，其後再分別於上海及廣州開設分店。在1930至40年，先施百貨更成成上海四大百貨之首。

為香港首家上市百貨公司

先施百貨亦為首家於股票市場買賣的百貨公司，於1917年在俗稱為香港會的香港證券交易所買賣。二次大戰瞌間曾被強佔。二戰後，先施百貨於1972年再次上市。

雖然先施百貨手執本港華資百貨業牛耳，但是在70年代卻受到日資百貨挑戰，競爭日益劇烈。

其後面對品牌漸趨老化，先施第三代馬景煊曾推動公司轉型，在2013年連開3間分店，當中包括市傳以月租600萬元，成功搶佔旺角瓊華中心分店。但是轉型未見太大成效，或多底少與本港零售業屢處於逆風有關。在過去一年多，香港零售業務受到社會運動﹑人民幣貶值及新冠肺炎等內外因素疊加拖累。統計處早前公布的3月本港零售銷售數據，指出3月本港百貨公司貨品銷貨價值下跌42.7%。

連續多年虧損

縱使先施百貨已有逾百年歷史，可是公司業務絕非只有百貨業務，尚有買賣證券﹑提供廣告代理服務，一般保險業務及人壽保險業務。

可是業績表現並不理想，翻查從2015年2月底止財政年度，至2019年2月底財政年度，先施連續5年均虧損，在2019年月2月底財年，股東應佔虧損為1.32億元，按年增加45.9%。