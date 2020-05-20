《日本經濟新聞》﹕華為手機硬件已具抗美國制裁能力

美國將嚴格限制華為使用美國的技術、軟件設計和製造半導體晶片進而保護美國國家安全，此舉將使得華為進一步被美國出口管控政策所限制，華為多項業務也將受到重創。

但日媒分析表示，華為硬體上已具備美國制裁抗壓能力了。

《日經中文網》上週五（15日）報道，在日本專業調查公司Fomalhaut Techno Solutions的配合下，對華為Mate30 5G版進行拆解發現，在受到制裁之後，中國產零部件的使用率按金額計算已經從25%左右大幅上升到約42%。與此同時，美國產零部件則從11%左右降到了約1%。

Mate30 5G國產零部件佔比逾４成

結果顯示，在Mate30 5G版中，中國產零部件的使用比例為41.8%，比美國製裁前上市的舊機型4G版提高了整整16.5個百分點。與此同時，在4G版中佔比達到11.2%的美國零部件只剩下玻璃殼等極少部分，佔總體的1.5%，幾近於消失。

文章表示華為在受美國製裁的這一年裏，硬體層面已擁有了一定抗壓能力的採購體制，但在操作系統（OS）等軟件層面仍任重道遠。

包括Gmail、YouTube在內的熱門應用目前在華為5G手機上全都不能使用，如果這些常用軟件在華為手機上不能使用將對華為設備未來的全球銷售構成影響。不過華為目前已加速開發自己的鴻蒙OS和HMS生態。

2020年3月的P40系列手機發佈會上，華為宣佈P40系列手機將搭載自家的HMS服務及AppGallery應用商店，沒有使用穀歌的GMS及Play商店，這也是華為首次在旗艦機上全面使用自家服務。