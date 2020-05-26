金山軟件首季虧轉盈賺625.7萬人幣　研發開支跌4%

金山軟件（3888）公布3月底止首季業績，首季扭虧賺625.7萬元（人民幣．下同），去年同期虧6,776.4萬元；營運溢利升124％，至3.85億元。

期內，收入按年升32％，至11.71億元，按季則下跌21％。

其中，網絡遊戲收入按年增長30%，至7.8億元，按季跌15％，下降主要來自《劍網3》的收益下降。公司指，5月22日，端游《劍網3》推出全新資料片「結廬在江湖」，帶全新遊戲體驗。

辦公軟件收入按年升36％

辦公軟件及服務及其他收入按年增長36％，至3.9億元，主要來自隨功能及服務升級而用戶規模迅速擴大的WPS Office訂閱服務收益的增長，惟按季計算跌31％，主要由於銷售淡季WPS Office授權業務及WPS Office網絡廣告推廣服務收益下降。

3月份，WPS Office及金山詞霸的辦公軟件月活躍用戶為4.47億，較12月份按季增9%。公司指，WPS全線產品全球月活躍用戶再創新高，主要得益於雲辦公產品和服務，在線文檔產品金山文檔表現尤其亮眼。

另外，研究及開發成本跌4％至3.55億元，去年同期3.69億元，主要為由於疫情影響，研發項目的外包活動减少。